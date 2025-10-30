Entre separaciones, duelos y despedidas: así ha pasado la vida de las 3 divas de la recordada Pasión de Gavilanes

Danna García tuvo éxito en México y EE.UU. y ha mantenido una relación sólida, mientras que Natasha Klauss y Paola Rey han vivido rupturas y tusas

El corazón de los televidentes colombianos se aceleró en 2003 con el elenco de Pasión de Gavilanes. Natasha Klauss, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista y Michel Brown conquistaron al público que, noche tras noche, sintonizaba Caracol Televisión para seguir las historias de amor, venganza y pasión que marcaron una época en la televisión nacional.

Tras su paso por la exitosa producción, los intérpretes se convirtieron en figuras admiradas y deseadas. En especial, las protagonistas femeninas cautivaron a millones de espectadores con su carisma y talento. Cada una continuó su trayectoria artística en distintos proyectos hasta que, en 2022, el grupo se reencontró para grabar la segunda temporada y revivir la icónica historia.

Aunque el regreso despertó expectativas, la audiencia no alcanzó los niveles del primer fenómeno, pero sí creció la curiosidad por conocer qué había sido de la vida de los actores, ahora con trayectorias y caminos distintos.

En el caso de Paola Rey, su papel como Jimena Elizondo marcó un antes y un después. Desde comienzos de los dos mil, ha participado en más de diez producciones televisivas, entre ellas Sala de Urgencias, Las Muñecas de la Mafia y Máster Chef Celebrity 2024, donde resultó ganadora. Sin embargo, su vida personal también ha estado llena de altibajos. Este año reveló que, tras trece años de matrimonio con el actor Juan Carlos Vargas, decidió separarse.

A los 45 años, Paola se considera una mujer renovada. A través de sus redes sociales compartió un mensaje en el que dejó claro que, aunque la relación terminó, mantiene un lazo de respeto y cariño con su expareja por el bienestar de sus hijos, Oliver y Leo. “Nos han visto y nos seguirán viendo juntos, acompañando a nuestros hijos con amor. Nuestra amistad se ha fortalecido y seguimos comprometidos en lo más valioso que compartimos: ser padres presentes y responsables”, expresó.

Actualmente, divide su tiempo entre la actuación y su faceta como imagen de marcas en redes sociales. Ha colaborado con firmas como Konzil, Gustosita, KFC y Subway, además de lanzar su propio libro de recetas con el sello de Penguin Random House.

Por su parte, la paisa Danna García continuó expandiendo su carrera, sumando más de veinte producciones en televisión. A diferencia de sus compañeras, su camino ha estado marcado por la internacionalización, pues desde hace años reside entre México, España y Estados Unidos. Ha trabajado en proyectos de gran alcance como El Señor de los Cielos, Teletón México y el doblaje de Barbie en Toy Story 3.

En el ámbito personal, la actriz de 47 años mantiene una vida discreta. Desde 2017 comparte su vida con el periodista y escritor Iván González, con quien tuvo a su hijo Dante ese mismo año.

La tercera de la recordada tríada, Natasha Klauss, también ha enfrentado momentos difíciles. Recientemente se separó de Daniel Gómez, su tercera ruptura pública. En una entrevista para el pódcast Sinceramente Cris, habló abiertamente sobre el proceso emocional que vivió tras su regreso de Estados Unidos. “Este año he tenido varios duelos. El primero fue migrar. Estoy aquí por un proceso personal y de salud”, relató.

La actriz también reveló que mantiene una relación distante con sus hijas, Isabel y Paloma, quienes viven en España junto a su padre, Marcelo Grecco. “Uno sabe cuándo empiezan a pasar cosas en tu interior que te hacen olvidarte de ti misma y terminas arrastrando a tu familia”, confesó.

Pese a las dificultades, Natasha sigue activa en la actuación. Ha participado recientemente en Rojo Carmesí y Primate, reafirmando que su pasión por el arte sigue intacta. Así, las tres protagonistas de Pasión de Gavilanes continúan reinventándose, demostrando que su legado en la televisión colombiana va mucho más allá de aquella inolvidable historia de amor y venganza.

