La escena que un juez ordenó censurar de la película Noviembre que está en cartelera

Los familiares del magistrado Manuel Gaona ganaron la tutela contra la película en la que actúa Santiago Alarcón y dirige por el bogotano Tomás Corredor

El inicio de la película colombiana Noviembre deja claro su punto de partida. En la pantalla se lee una advertencia: “Esta película es una ficción basada en hechos reales. Cualquier semejanza con personas reales no implica afirmación histórica ni pretende establecer hechos comprobados.” La frase fue incorporada en todas las piezas promocionales y proyecciones tras una orden judicial que determinó que algunos fragmentos del filme afectaban la honra y el buen nombre del asesinado magistrado Manuel Gaona.

La tutela fue presentada por los familiares del jurista, quienes argumentaron que una línea del guion atentaba contra su memoria. La frase en cuestión era corta pero contundente: “Ni usted, que es uña y mugre con estos terroristas,” pronunciada por el personaje de la consejera de Estado Aydée Anzola en alusión a la guerrilla del M-19, responsable de la toma del Palacio de Justicia en 1985.

El fallo, emitido por el juez Danilo Valero Huertas, se convirtió en noticia nacional y desató una ola de opiniones divididas. Para algunos, la decisión representaba un acto de justicia simbólica hacia las víctimas; para otros, un caso de censura que ponía en riesgo la libertad creativa y artística. Las redes sociales se llenaron de comentarios que debatían los límites entre la ficción y la verdad histórica.

El director de la cinta, Tomás Corredor, también se pronunció. En entrevista con Blu Radio explicó que, aunque acató la orden pues se trataba de un fallo tutelar de cumplimiento inmediato, considera que la medida trasciende su intención artística. “En una sociedad civil los relatos de memoria deben ser diversos mientras la memoria se construye”, afirmó. Por ello, desde el equipo de dirección, decidieron apelar la decisión del juez.

Corredor aseguró que su equipo intentó comunicarse con la familia Gaona antes del estreno para contrastar información y recibir retroalimentación, pero no lograron establecer contacto. Subrayó, además, que el filme nunca tuvo como objetivo cuestionar la integridad del magistrado ni tergiversar los hechos históricos.

El Informe Final de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) respalda la inocencia del magistrado. En sus páginas se reconstruye lo ocurrido el 6 de noviembre de 1985, cuando Gaona fue retenido por los insurgentes dentro del Palacio de Justicia. Los registros evidencian que permaneció bajo las órdenes del M-19 sin recibir trato preferencial, e incluso intentó mediar entre los guerrilleros y el Ejército Nacional para proteger la vida de los rehenes. Su gesto humanitario no dio fruto y terminó en tragedia: fue asesinado por la misma guerrilla, según confirmaron los peritajes de balística y el testimonio de Gabriel Salom, uno de los pocos sobrevivientes.

Hasta el momento, ni los familiares que interpusieron la tutela ni el juez han emitido declaraciones públicas sobre la apelación. Por su parte, el equipo de Noviembre acató las modificaciones y continúa defendiendo el carácter ficcional de la obra bajo el derecho a la libertad de expresión.

La película, protagonizada por Santiago Alarcón y Natalia Reyes, invita a revivir uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia desde una perspectiva cinematográfica. Quienes asistan a las salas podrán adentrarse en los pasillos del Palacio de Justicia, revivir la tensión de aquel día y reflexionar sobre las heridas abiertas que, casi cuatro décadas después, aún buscan reconciliar la memoria y la verdad.

