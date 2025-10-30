- Las 3 mujeres que pasaron por la vida de Jorge Barón, con las que tuvo 5 hijos

El nombre de Jorge Barón resuena con la nostalgia y la alegría de la televisión colombiana. Por más de cinco décadas, este presentador oriundo de Ibagué, Tolima, se ha erigido como una de las figuras más icónicas de la pantalla chica, llevando entretenimiento y, sobre todo, música a cada rincón del país. Sin embargo, detrás del carisma arrollador y la famosa "patadita de la buena suerte", se esconde una historia personal menos conocida, tejida con esfuerzo, amores que llegaron a su fin y unos hijos que decidieron trazar su propio destino lejos de los reflectores.

La vida nunca le regaló nada al joven ibaguereño. Desde temprano, se dedicó al arduo trabajo en las emisoras de su ciudad natal, puliendo su voz y su instinto para el show. Al llegar a la efervescente capital, Bogotá, no perdió el tiempo. Su talento fue rápidamente notado por un gigante de los medios: Julio Sánchez Vanegas, el famoso locutor y empresario que era ya un pionero de la radio y la televisión nacional. Sánchez Vanegas lo contrató para trabajar en emisoras de renombre como 1020 y La Voz de Colombia, un peldaño crucial que lo acercó a la élite del entretenimiento y le dio la experiencia necesaria para soñar en grande.

Un joven Jorge Barón.

Esa pasión temprana por los medios, cultivada al lado de los grandes, fue el cimiento para que, el 24 de mayo de 1969, naciera su propio imperio: Jorge Barón Televisión. De esta productora histórica no solo surgieron fenómenos culturales como el famoso Show de las Estrellas, sino también la invaluable labor de Embajadores de la Música Colombiana, un espacio que llevó los sonidos nacionales a rincones impensables y que impulsó la carrera de innumerables artistas.

El origen de la 'patadita' de la suerte

Fue en el contexto de estos proyectos monumentales donde se gestó uno de sus sellos más distintivos: la famosa 'patadita de la buena suerte'. Este ritual, que se ha convertido en un augurio de prosperidad para artistas de talla nacional e internacional antes de salir al escenario, no fue una idea original de Barón. Según él mismo ha revelado, fue su gran amigo, el mexicano Raúl Velasco, icónico presentador de Siempre en Domingo, quien se la propinó por primera vez.

Esto ocurrió en México, durante el lanzamiento de su libro Mis primeros 40 años, en un momento de camaradería. Barón, al adoptarla y darle su propio significado, la aplicó por primera vez a la cantante Marbelle. El éxito fue tal que, a partir de ese momento, la "patadita" se volvió un símbolo de su marca y, de paso, disparó aún más su reconocimiento y fortuna.

Sin embargo, hay un área de la vida del ibaguereño donde la fama y el renombre no han asegurado la estabilidad: el amor. Pese a ser una figura tan querida y cotizada, el presentador ha pasado por diferentes matrimonios que han llegado a su fin, aunque de ellos han nacido los herederos de su legado.

Las mujeres que llevaron al altar a Jorge Barón

Solo tres mujeres han logrado conquistar el corazón del creador del Show de las Estrellas. La primera y con quien vivió una de sus relaciones más extensas fue Martha Barrera, hermana del reconocido periodista Fernando Barrero Chaves. Su amor fue prolífico, dejando como fruto a sus primeros cuatro hijos varones: Jorge Luis, Jorge Eliecer, Jorge Andrés y Jorge Eduardo. Aunque parecían ser una pareja sólida en el ambiente social, la relación concluyó, pero el vínculo se mantuvo por la paternidad compartida.

La búsqueda del amor lo llevó a iniciar un nuevo romance a inicios de los años 2000. Su pareja fue la actriz Ana Cristina Botero, hermana de la también famosa María Cecilia Botero. Con Ana Cristina, Barón tuvo un hijo más. Sin embargo, esta unión tampoco prosperó. La propia actriz mencionó que la dinámica de su profesión, "no pueden con la vida de una actriz", refiriéndose a los horarios extenuantes, los viajes constantes y la inevitable exposición mediática, fue un obstáculo insalvable. Es un detalle llamativo que un hombre inmerso toda su vida en el entretenimiento no lograra congeniar con el ritmo de vida de una artista.

Finalmente, Jorge Barón se dio una tercera y la que parece ser su última oportunidad en el amor con Martha Zulay Bernal. Se rumoreaba que ella era la encargada de elegir los impecables trajes oscuros que él lucía en el programa Telepaís. Hoy, si bien no hay una certeza pública sobre su estado civil actual, han compartido espacios familiares junto a Jorge Barón Jr., el hijo que tienen en común, mostrando una relación cercana y respetuosa.

Los herederos que nunca quisieron el reino de su padre

Pese a que su padre construyó uno de los imperios mediáticos más importantes de Colombia, una parte significativa de sus hijos ha optado por un camino completamente distinto, lejos de los escenarios y las cámaras de televisión.

El hijo mayor del presentador, Jorge Luis, ha encaminado su vida a la política, llegando a ocupar un escaño como concejal en la ciudad de Nueva York, un giro de 180 grados con respecto al mundo del espectáculo. Otro de sus hijos, por su parte, se decantó por la publicidad y las comunicaciones corporativas, logrando colaborar con gigantes mediáticos de la talla de CNN y Disney, demostrando su propia capacidad para abrirse paso en el competitivo mundo global de los medios, pero desde una trinchera más estratégica.

Jorge Barón junto a su hijo Jorge Barón Jr.

Aunque la información sobre la dedicación de todos sus hijos es reservada, se sabe que el menor de ellos, Jorge Barón Jr., ha decidido seguir, de a pocos, los pasos de su padre. Actualmente, trabaja en el área digital de Noticias RCN y se desempeña como periodista para la productora de su padre. Es el único que se ha acercado al oficio familiar, aunque desde una perspectiva más noticiosa y menos showman.

Lo cierto es que, si bien algunos se han acercado al universo de las comunicaciones, ninguno ha asumido el rol de showman y figura pública con el carisma y la envergadura que tuvo su padre. Los hijos de los tres matrimonios de Jorge Barón han elegido labrar su propia historia, llevando el apellido Barón a nuevos campos, demostrando que un legado se honra también al forjar un camino propio.

