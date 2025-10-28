La verdad detrás de la salida de Jhovanoty de Caracol, se les va una pieza clave

Jhovanoty Ramírez comenzó siendo ese joven huilense que desde muy temprano sintió que la risa podía abrirle puertas. Nacido en el municipio de Suaza, en el departamento del Huila, forjó un estilo de humor cotidiano que lo llevó a escenarios nacionales y a la televisión. Su aparición en programas como Sábados Felices marcó su salto a la visibilidad. Allí se consolidó con imitaciones, personajes y rutinas que conectaban con la gente común, esa que lo ve y se ve en él.

Más tarde llegó a Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión que le permitió mostrar otras facetas del humorista. Pasó de hacer reír en los escenarios a conversar con invitados, presentar secciones y aportar su energía al formato de la mañana. Su presencia aportó frescura y naturalidad a un espacio que combina entretenimiento con actualidad. Sin embargo, su paso por el programa no estuvo exento de tensiones. Con el tiempo, las diferencias sobre su papel en el formato y la carga laboral frente a la compensación económica fueron generando distancia. El comediante decidió apartarse del espacio televisivo en busca de proyectos donde sintiera mayor libertad creativa y mejor valoración por su trabajo.

Le podría interesar: Después de encontrar paz en la soledad, Diego Trujillo vuelve al teatro, hoy con Paola Turbay

De esa decisión nació su ingreso a La Kalle, la emisora juvenil de Caracol Radio. Allí encontró un ambiente más cercano a su tono popular y espontáneo, con un público que seguía su humor y sus ocurrencias. Pero esa etapa también llegó a su fin. Según el programa Lo Sé Todo de Canal 1, una fuente cercana a Ramírez aseguró que Jhovanoty decidió presentar su renuncia tras no obtener el aumento salarial que había solicitado. “Últimamente por los pasillos se comenta que los números no le están dando, los niveles de audiencia no están tan buenos, pero aún teniendo esos índices de audiencia pidió un aumento de sueldo”, afirmó uno de los presentadores del magazín.

Caracol Televisión, propietaria del formato, habría rechazado su petición, lo que llevó al humorista a dar un paso al costado. En el reportaje se aclara que su contrato con la emisora estaría vigente hasta el próximo 31 de octubre y que aún no se conoce quién será su reemplazo. Hasta el momento, el presentador y humorista no se ha pronunciado públicamente sobre su salida, aunque en redes sociales ha mantenido su tono optimista y sus habituales mensajes de gratitud hacia el público.

Leer más: La televisión y el teatro, los refugios de Jorge Cao para sobrellevar sus tristezas y duelos

Por ahora, Ramírez continúa con su espectáculo de humor en gira por distintas ciudades de Colombia y algunas de Estados Unidos. En octubre logró agotar boletería en Cali y Bogotá, un hecho que contrasta con lo dicho en el programa de Canal 1 sobre su supuesta baja audiencia. En noviembre se presentará en Medellín, Bucaramanga y varias ciudades norteamericanas, donde su estilo directo y su conexión con el público siguen siendo su principal carta.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.