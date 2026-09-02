- Entre religiosos y de su círculo de conocidos, Abelardo repartió los consejos superiores de las universidades públicas

De los 14 representantes del presidente, más de la mitad tiene vínculos con iglesias, mientras que los demás son abogados cercanos a la campaña o a su antiguo bufete

A diferencia del gobierno del expresidente Gustavo Petro, quien prefirió que ante los Consejos Superiores Universitarios lo representaran, en su mayoría, líderes estudiantiles, Abelardo de la Espriella prefirió escoger a abogados y religiosos cercanos a su círculo para que lo representen en las universidades públicas del país.

Los abogados escogidos por el presidente

Tal es el caso de Wilson Caballero, abogado penalista y antiguo socio de la firma privada de De La Espriella Lawyers Enterprise, que fue escogido como delegado presidencial en la Universidad Industrial de Santander (UIS).

Caballero también fue designado como superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. En la UIS llega a reemplazar a Nicolas Corso, abogado cercano al expresidente Petro, hijo de destacados profesores en la Facultad de Salud de la institución santandereana.

Wilson Caballero fue parte del equipo de ‘Defensores de la Patria’, desde donde participó en actividades de respaldo a la campaña presidencial de De la Espriella.

En la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia con sede principal en Tunja (UPTC), fue nombrado el abogado Julián Ricardo Gómez, quien llega a reemplazar a Oscar Pulido Cortes, directivo de la Sociedad Colombiana de Filosofía y docente de planta que ocupó el cargo durante los cuatro años del gobierno Petro.

El otro abogado nombrado por De la Espriella fue Esneyder Nazarith, quien llego al Consejo Superior Universitario de la Universidad del Cauca (Unicauca). Nazarith también fue designado como subdirector de Inclusión Productiva para la Paz, perteneciente al Departamento de Prosperidad Social.

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El abogado fue el coordinador de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella en el departamento del Cauca, uno de los territorios históricamente más difíciles para las candidaturas de derecha. Allí logró conseguirle 131.175 votos a De la Espriella en la primera vuelta.

Finalmente, cerrando el grupo de los abogados se encuentra María Rocío Cortés, quien llegó al Consejo Superior Universitario de la Universidad de Cundinamarca. Llega a reemplazar a la activista de derechos humanos, Gloria Peñaloza. Cortés también fue nombrada como superintendente de Industria y Comercio.

Los religiosos escogidos por el presidente

Además del sacerdote del Palacio, Rodolfo Londoño, quien fue nombrado como delegado presidencial ante cinco consejos superiores, la cuota de religiosos también se extendió a la Universidad Francisco de Paula Santander, donde fue asignado Monseñor Orlando Olave, obispo de la Diócesis de Ocaña. Otra de las designaciones religiosas fue en la Universidad del Magdalena, donde se nombró a la activista católica Isaura Yaneth Parejo.

Por su parte, a la Universidad de Cartagena llego Carlos Coronado, abogado que viene de ser secretario de la Alcaldía de Cartagena en el mandato de Dionisio Velez, donde posteriormente fue sancionado por la Procuraduría por revocar de forma indebida la convocatoria para el concurso de curadores urbanos. Coronado es un ferviente católico que comparte sin reservas sus creencias religiosas en redes sociales.

Los que no son ni abogados ni abiertamente religiosos

La minoría de delegados que no pertenecen explícitamente a una religión ni a son abogados se encuentra Víctor Hugo Malagón Basto, economista de la Sergio Arboleda, la misma universidad donde se graduó el presidente y otros ocho de sus funcionarios. Malagón tiene experiencia como delegado presidencial ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Militar Nueva Granada en el gobierno de Iván Duque.

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De los 14 puestos de 34 que removió De la Espriella, también se encuentra Cenaida Rubiela Alvis, quien llegó a reemplazar a Juliana Guerrero en la Universidad Popular del Cesar. La delegada del presidente es hermana de Nerio José Alvis, el recién nombrado director de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), quien llegó al cargo tras la salida de Jorge Iván Bula, viejo amigo de Gustavo Petro desde que coincidieron en la Universidad Externado cuando eran estudiantes de Economía.

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En la Universidad de la Amazonía (Uniamazonia) llegó Brenda Restrepo, ingeniera química. Fue secretaria de despacho durante la Alcaldía de Andrés Mauricio Perdomo, quien se encuentra privado de la libertad por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.

Finalmente, se encuentra Gabriel Jaime Cardona, administrador que tendrá un lugar en el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), misma institución de la que fue rector durante 12 años, desde 1979 hasta 1993. Llega a reemplazar a Iván Alberto Vergara, el exvicepresidente del Movimiento Nacional Cimarrón.

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