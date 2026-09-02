- Quién es la nueva directora de Inravisión que llegó a borrar toda huella de Petro y Hollman Morris

El último acto drástico: mandar a borrar 6 murales con contenido de izquierda. Desde el primer momento suspendió las Emisoras de Paz y la programación noticiosa

Las paredes de la sede de Inravisión en Bogotá amanecieron hoy sin los murales que homenajeaban a Gabriel García Márquez, Jaime Garzón, Alfredo Molano, Germán Castro Caycedo y Simón Bolívar. También una imagen de Gustavo Petro. “Un hombre solo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo cuando ha de ayudarle a otro a levantarse”, decía el de Gabo.

Fueron borrados 6 murales con evidente contenido político. Bolívar, Gabo y Petro estaban entre ellos. Esta frase se atribuye al Nobel, pero no está confirmado que sea suya. Crédito: X@petrogustavo

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El retiro es un acto simbólico de un cambio mucho más amplio que comenzó con la llegada de Ángela María Mora Soto a la gerencia de Inravisión, el nombre que el nuevo Gobierno recuperó para el sistema que durante los últimos años se conoció como RTVC.

Además del cambio en la política de comunicaciones del gobierno entrante, la entidad quiere dejar claro que los días de Hollman Morris y Gustavo Petro llegaron a su final.

Desde Inravisión, se ha ejecutado la estrategia establecida por MinTIC. Con la llegada al poder de De la Espriella se interrumpió la franja informativa, se modificó la programación de radio y televisión, se suspendieron los espacios de las 20 Emisoras de Paz, se anunciaron revisiones de contratos por más de $7.200 millones, además de preparar una nueva parrilla con énfasis en cultura, educación, entretenimiento y regiones.

¿ Quién es Ángela María Mora?

Mora es abogada especialista en Derecho Público y ha desarrollado buena parte de su carrera en entidades estatales. Su llegada a Inravisión quedó formalizada mediante el Decreto 1196 del 12 de agosto de 2026, expedido por MinTIC.

El cargo la pone al frente de la operación estatal de radio y televisión en un momento de transición política y de revisión de los líos de la administración de Morris en la entidad.

Su primera incursión en los medios fue durante el gobierno de Juan Manuel Santos. Entre 2015 y 2018, dirigió la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV), entidad desde la que participó en decisiones sobre el sector y lideró proyectos como la expansión de la Televisión Digital Terrestre. Renunció en octubre de 2018, pocos meses antes de la liquidación de la entidad.

La Jurisdicción Especial para la Paz fue la siguiente estación. En mayo de 2019, fue nombrada directora de Asuntos Jurídicos y en 2022 pasó a ser subsecretaria ejecutiva. Permaneció vinculada durante dos años. Su paso por la jurisdicción tiene ahora una dimensión política particular porque el presidente De la Espriella había planteado, durante su campaña, la eliminación de la JEP.

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La Procuraduría, el ICBF, la Gobernación de Cundinamarca, Adpostal y la antigua Comisión Nacional de Televisión también fueron paradas en su camino hacia Inravisión. Antes de llegar a la entidad, fue secretaria general de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

En la ANTV dejó como uno de sus principales resultados el impulso a la televisión digital terrestre y la participación en decisiones sobre la televisión pública. También estuvo en medio de discusiones sobre la reforma institucional del sector y la financiación de la televisión pública. En 2018, defendió públicamente que los recursos destinados al sistema eran insuficientes frente a sus necesidades.

Ahora, el reto es otro: conducir la transformación de un sistema que, según el gobierno entrante, fue utilizado como aparato de propaganda durante la administración Petro y, a juzgar por la borrada de los murales, borrar toda huella de su ideología política.

El giro de 180 grados de MinTIC

Alexandra Falla Zerrate fue designada ministra mediante el Decreto 1136 de 2026, el pasado 7 de agosto. Su objetivo es liderar el giro de 180 grados en la cartera. Ya tomó varias decisiones polémicas.

La nueva política fue presentada por el Ministerio TIC el 16 de agosto bajo el lema: “Se acaba el aparato de propaganda en el Sistema de Medios Públicos de Colombia”. El Gobierno anunció una revisión de contenidos, formatos, contratos y convenios. Además, planteó como nuevo eje la independencia, la pluralidad, el equilibrio, el rigor informativo y el interés público.

La primera consecuencia fue la salida de la franja informativa de radio y televisión. El 6 de agosto pasado, dejó de emitirse Señal Investigativa y posteriormente se interrumpieron otros espacios. También desapareció de pantalla la identificación de Señal de la Paz, creada durante la administración anterior.

Once días después, el 17 de agosto, las 20 Emisoras de Paz, establecidas por el Acuerdo de Paz, recibieron la instrucción de detener su programación habitual. Desde entonces sus señales quedaron enlazadas con Bogotá y transmitiendo principalmente música, mientras se define la nueva programación. De inmediato, la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales de defensa de la prensa pidieron revisar la suspensión.

Por su parte, Las estaciones se quejan de que no han podido transmitir información clave para la población civil en los recientes ataques de disidencias a la fuerza pública en Cauca.

Fundación para la Libertad de Prensa, la Misión de Observación Electoral y AMARC cuestionaron duramente la medida por el impacto que tiene en el acceso a información local en municipios afectados por el conflicto.

Al mismo tiempo, MinTIC anunció la revisión de más de 1.051 contratos de 2026 por más de $100.000 millones. También cuestionó recursos destinados a contenidos y servicios digitales de la administración anterior. La nueva gerencia, además, ha pedido información sobre la infraestructura del sistema, incluidas sus estaciones repetidoras, frecuencias de radio y servicios de televisión digital.

En medio de ese proceso aparecieron los muros blancos donde antes estaban García Márquez, Garzón, Molano, Castro Caycedo, Bolívar y Petro. Hasta ahora, Inravisión no ha dado una explicación pública específica sobre por qué fueron retirados.

Lo que sí está claro es que los murales desaparecieron mientras Ángela María Mora ejecuta desde la entidad el cambio de rumbo que MinTIC planteó para los medios públicos del Estado.

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