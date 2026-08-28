El capellán del Palacio tendrá nuevo rol: será la voz del presidente en 5 universidades públicas

Mientras Petro escogió líderes estudiantiles de su cuerda para representarlo, De la Espriella le depositó su confianza al sacerdote Rodolfo Londoño

Los religiosos continúan aterrizando en las instituciones educativas del país. El último nombramiento corrió por cuenta de Rodolfo Londoño de la Espriella, abogado y sacerdote de la orden de Siervos del Espíritu Santo. Aunque se decía que era primo del presidente, a quien, supuestamente, conocía desde cuando eran niños, rapidamente la Presidencia salió a desmentir el vínculo familiar entre ambos.

Abelardo nombró al cura del Palacio como el delegado presidencial en los Consejos Superiores Universitarios (CSU) de: la Nacional, la Pedagógica, la de Antioquia (UdeA), la del Valle y la de Atlántico.

Desde el asiento que ocupará Londoño tendrá voz y voto en las decisiones académicas, administrativas y financieras de los recintos académicos. Así como las elecciones de rectores.

Varios representantes del Pacto Histórico, entre ellos Isabel Vera, anunciaron que demandarían la designación del padre Londoño por supuesto conflicto de intereses por el supuesto grado de consanguinidad del sacerdote con el gobernante.



En la Universidad Nacional, que calienta motores para empezar el segundo semestre académico del año, el cura Londoño estará acompañado por el doctor en física nuclear Diego Torres, debido a que el presidente puede tener dos delegados en la universidad pública más grande del país.

Tanto Londoño como Torres llegan al Consejo Superior Universitario a reemplazar a María Alejandra Rojas Ordóñez y Danna Nataly Garzón, las delegadas del expresidente Petro. Ambas estrechamente ligadas a los movimientos estudiantiles y a las banderas del Pacto Histórico.

Por otra parte, esta no es la primera vez que Torres ocupa una silla dentro del Consejo Superior de la Nacional. En la última ocasión lo hizo como representante de los profesores, donde le llovieron críticas por votar por Ismael Peña, contrario al de la mayoría de los profesores que habían respaldado a Leopoldo Múnera en la consulta.



En Linkedin, Torres aún aparece como director científico de Rotorr, una corporación, supuestamente de la Universidad, que ha gestionado contratos por más de $400.000 millones. Según denuncias de la comunidad universitaria, la Universidad no ha recibido recursos de esa entidad.



La otra silla dentro del Consejo Superior de la Nacional estará ocupada por Viviane Morales, actual ministra de Educación, quien es cristiana perteneciente a la iglesia Casa de la Roca. Con la llegada de Londoño se completó la cuota de religiosos representando al gobierno en la Nacional.

También le puede interesar: Con Viviane Morales al frente, los cristianos aterrizan con cargos de poder en el Ministerio de Educación



Otras designaciones presidenciales en las universidades públicas

Dentro de los otros delegados del presidente se encuentra Víctor Hugo Malagón en la Universidad Abierta y Distancia (UNAD), liderada por Jaime Alberto Leal, quien lleva 22 años en la Rectoría.

Esta institución fue una de las más beneficiadas durante el programa de gratuidad del gobierno Petro, quien en los cuatro años de gobierno les dio el dinero para financiar 1.272.096 matriculas. A pesar de esto, la UNAD tuvo 26.500 estudiantes retirados, la cifra más alta de deserción en todo el país.

Malagon viene de ser vicerrector de relaciones institucionales en la Sergio Arboleda, la misma universidad donde se graduó el presidente y otros ocho de sus funcionarios.

La otra de las designaciones fue en la Universidad Popular del Cesar, donde se nombró a Cenaida Galvis, docente e investigadora que fue candidata a la Rectoría de esa universidad en las pasadas elecciones.

Galvis llega a reemplazar a Juliana Guerrero, la delegada presidencial de Gustavo Petro que se encuentra envuelta en un escándalo judicial por, supuestamente, haber falsificado sus diplomas académicos en la Fundación Universitaria San José.

Con enredos, Juliana Guerrero intentó atornillar a Guillermo Echavarria en la Rectoría de la Universidad Popular del Cesar, sin embargo, dos meses después del nombramiento, el Consejo de Estado suspendió la Rectoría de Echavarria por irregularidades.



También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..