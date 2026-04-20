Un hospital público del Valle logró unas millonarias utilidades similares a las prepagadas de Colmédica y Colsanitas

El universitario del Valle, un hospital público que cuenta con una estructura que depende del Estado y no tiene las ventajas que ofrece el respaldo de capital empresarial, logró colarse entre las tres Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con mayores utilidades del país en 2025.

Se trata de una proeza en un sector dominado por grandes jugadores privados y por el peso creciente de la medicina prepagada. El Hospital Universitario del Valle Evaristo García terminó el año en el segundo lugar del ranking, con ingresos cercanos a los 192 mil millones de pesos, apenas por debajo del líder del listado, la prepagada Colmédica, hoy de propiedad del fondo brasileño Patria Investment.

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El dato apareció en un informe del Ministerio de Salud que el presidente Gustavo Petro divulgó a través de su cuenta en la red social X. Allí no solo se detallan los resultados de las principales IPS del país, sino que también se expone una tendencia que el Gobierno ha venido cuestionando: el aumento sostenido de las utilidades en el sector privado. Según las cifras oficiales, 150 clínicas pasaron de generar 4,2 billones de pesos en 2021 a cerca de 7,2 billones en 2025. Solo entre 2024 y 2025, el salto fue de 5,22 a 7,1 billones, lo que significa un crecimiento del 36 %.

El presidente atribuyó ese incremento a un modelo que, en su visión, privilegia la rentabilidad sobre la atención. Señaló que las ganancias provienen en buena parte de los recursos públicos y de la reducción de costos en los servicios prestados a los pacientes, un señalamiento que una vez más pone en el centro del debate la reforma al sistema de salud que el Ejecutivo no ha logrado sacar adelante en el Congreso.

Grandes Ganancias

En medio de esa discusión, el caso del Hospital Universitario del Valle destaca por razones distintas. No solo se trata de una entidad pública, sino de una que ni siquiera figuraba entre las diez primeras en 2024. Un año después, desplazó a actores históricos del sector y se ubicó justo detrás de Colmédica, que cerró 2025 con utilidades superiores a los 193 mil millones de pesos.

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Colmédica, líder del ranking, tiene una trayectoria que explica su posición. Nació en 1990 como una de las primeras compañías de medicina prepagada en Colombia y en 1994 se asoció con el grupo chileno Banmédica. Ese control pasó en 2018 a manos del conglomerado estadounidense UnitedHealth, que mantuvo la propiedad hasta noviembre de 2025, cuando fue adquirida por el fondo brasileño Patria Investments. La operación se cerró con una empresa en pleno rendimiento financiero.

El segundo lugar del Hospital Universitario del Valle, sin embargo, no responde a fusiones ni a capital extranjero. Su resultado se explica por una gestión administrativa que ha logrado sostenerse en el tiempo. Desde 2017 está bajo la dirección de Irne Torres Castro, una administradora que ha desarrollado su carrera en la red hospitalaria del Valle del Cauca. Su nombramiento se dio durante la gobernación de Clara Luz Roldán y se mantuvo en el actual periodo de Dilian Francisca Toro. En 2025, esa continuidad se tradujo en un desempeño que sorprendió incluso dentro del sector.

El ascenso del hospital vallecaucano tuvo un efecto directo en la tabla: la prepagada Colsanitas, que cuenta con la mayor base de usuarios del país, con más de 800 mil afiliados, cayó al tercer lugar con ingresos cercanos a los 181 mil millones. A mediados de 2025, la compañía logró salir de una intervención estatal que se extendió por más de un año, ordenada por la Corte Constitucional, en un episodio que marcó su operación reciente.

Los que siguen en la lista

Detrás de ese grupo de cabeza aparece la Fundación Santa Fe de Bogotá, una de las instituciones médicas más reconocidas del país, que en 2025 reportó utilidades por 156 mil millones de pesos. Fundada en 1972, ha mantenido una posición constante entre las primeras del sector. Más abajo, pero dentro del mismo grupo de mayores ingresos, se ubicaron la Clínica San José de Cúcuta, que entró por primera vez al top diez, Avidanti, que repitió presencia, y Oncólogos de Occidente.

La lista continúa con el Hospital Universitario de Santander, otra entidad pública, que alcanzó cerca de 121 mil millones en ingresos. Su gestión está a cargo de Ricardo Arturo Hoyos Lanziano, un militar retirado que venía de dirigir el Hospital Militar Central en Bogotá. Luego aparece Virrey Solís, vinculado a la familia Wilches, y el ranking lo cierra el Hospital Departamental María Inmaculada, en Florencia, Caquetá, con poco más de 108 mil millones, bajo la dirección de Cindy Tatiana Vargas Toro, quien asumió la gerencia tras una década en el área jurídica de la institución.

El panorama que deja el informe muestra que, aunque la mayor parte de los ingresos se concentra en entidades privadas, algunos pocos hospitales públicos han sabido moverse en el sistema actual, aprovecharon su estructura, fortalecieron su caja y consolidaron su presencia.

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