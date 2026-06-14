- Entre el orden y el desorden del arte moderno

Fruto animal es el título de la exposición de Liliana Sánchez Rojas en la Galería Casas Riegner, realmente parecería más una pila de escombros que una instalación conceptual. La exposición tiene como de la historia – algo ya radical -un hombre que en vez de brazos tenía patas de marrano y, de ahí muchas de las obras se pueden traducir como jamones que cuelgan y se deriva toda una colección de objetos donde ella recoge la ambigüedad de algo que parece y no parece real.

La verdad es que es difícil ponerle forma a un piedra hueca, a una pierna de jamón mientras conjuga la historia con muebles semidestruidos o semiconstruidos, con semillas sueltas en un pedestal. Nada estético todo es controversial, ni la fruta ni el animal hacen parte de esta historia construida por el marrano ni la observación de elementos de distintos orígenes que recorren desde pedazos de marrano hasta crustáceos, creo que es más difícil tratar de escribir un articulo a este mundo de objetos invertebrados, inasibles, cascara de huevo , pulpo, frascos, pintura o la reinvención de un cadáver prehistórico; para ser más obvio vamos a usar la descripción de la galería de donde está expuesta la obra: “Un recorrido por aquello que pulsa en el interior de las cosas: organismos, minerales y materia orgánica en un estado incierto, donde lo nutritivo y lo visceral, lo doméstico y lo salvaje, se encuentran en una intimidad inquietante”.

Más interesante resulta las estructuras del tiempo en el segundo piso de la galería. Hay obras más interesantes, que deberían hacer parte del salón principal en dónde se encuentran los cuadros geométricos de Carlos Rojas y los entramados de Nilo de Leyla Cárdenas, mundos que nos evocan una especie de paisajes abstractos donde en la serie de Carlos Rojas el maestro indaga una relación entre la forma y la naturaleza y color casi indefinido Por otro lado se encuentra Leyla Cárdenas que presenta un interesante proyecto de hilos sobre grabados del siglo XIX donde en el fondo se sospecha un territorio histórico.

Por otra parte, en el museo de arte contemporáneo (MAC) hay un interesante planteamiento del antioqueño Aníbal Vallejo donde las paredes del museo son la superficie de las obras,

Y si las obras no tienen bastidor más si involucra en una instalación de pintura e hilos que hacen parte de su trabajo ,siendo recurrente en sus colores pasteles, mientras enormes telas cuelgan del techo con una pintura que se queda casi en la superficie o una especie de tejido suelto que cuelga armónicamente y se involucra en el espacio.

De la mima autora: Desde Oriente llegó una historia de hombres y dioses

Anuncios..