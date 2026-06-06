- Desde Oriente llegó una historia de hombres y dioses

El Museo del Oriente en el barrio Minuto de Dios recoge 402 piezas reunidas en 25 países por el arquitecto Germàn Puyanaa Garccìa, quien realizó la donación

A Bogotá le llegó como un regalo maravilloso la donación de la colección que se encuentra en el Museo del Oriente ubicado en el barrio Minuto de Dios que realizó el arquitecto Germán Puyana García.

El donante, egresado de la Universidad de Buenos Aires, adelantò estudios complementarios en Francia e Italia, y fue director dela División de Ingeniería y Arquitectura del Sena, y experto de la Unsco ante los Grupos Nacionales de Desarrollo de América Latina de Conescal, en Ciudad de México

Puyana García es un apasionado investigador y viajero, que recorrió numerosos países en los que reunió la gran colección de objetos que hoy forman parte de este museo.

“El fascinante encuentro con las culturas del Lejano Oriente, marcarían un punto de inflexión en su vida andariega y le despertarían una pasión que – durante más de 40 años – lo han impulsado a visitar, una y otra vez, las milenarias civilizaciones-madre dela India y la China, así como las naciones que han recibido sus influjos como Japón, Indonesia, Malasia, Camboya, Myanmar (Birmania), Tailandia, Laos, Vietnam, Nepal,Tibet (Región Autónoma de China) y Bután, entre otros”.

Estas piezas evocan aspectos esenciales de la identidad y al mismo tiempo, reflejan los expresiones artísticas y sensibilidad estética de sus creadores.

Este museo está conformado por piezas y objetos de diferentes países de Oriente, África y Asia, que revelan diferentes matices en las tradiciones, símbolos, técnicas artísticas y formas de vida, evidenciando los múltiples modos en que estas sociedades han construido y expresado su identidad.

La colección reúne 402 piezas, procedentes de 25 países, entre los cuales China, India, Nepal, Bután,Pakistán, Tíbet (Región Autónoma de China), Sri Lanka, Camboya, Laos, Myanmar, Corea del Sur, Japón, Tailandia, Vietnam, Indonesia y Uzbekistán. Ademàs Irán, Siria,Israel, Jordania y Turquía, y países del norte de África como Marruecos, Túnez y Egipto,y regiones del África subsahariana.

La colección ahora forma parte del acervo patrimonial del Minuto de Dios, buscando generar impactos en la transformación social de la ciudadanía a través del arte.

Texto con información de comunicado del Minuto de Dios.

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