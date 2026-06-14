- ¿La extradición aparece en el horizonte de Petro?

Trump, Rubio, la OFAC, los jueces y antiguos aliados conforman un cerco que ya trasciende las fronteras colombianas

La política tiene una particularidad que los gobernantes suelen descubrir demasiado tarde: los enemigos rara vez permanecen aislados. Gustavo Petro llegó al poder enfrentando adversarios y hoy está rodeado por ellos. El primero de la lista es Donald Trump, con quien protagonizó choques públicos que deterioraron una relación que nunca logró recomponerse plenamente. Trump podrá olvidar acuerdos políticos, pero rara vez olvida agravios personales.

El círculo republicano

El problema para Petro es que Trump no está solo. Los senadores María Elvira Salazar y Carlos Giménez se han convertido en críticos permanentes de su gobierno. A ellos se suma Marco Rubio, una de las figuras más influyentes del Partido Republicano, quien además tiene profundos vínculos familiares con Colombia a través de su esposa que es colombiana. No son simples congresistas: son actores con capacidad de influir en la política exterior norteamericana.

Christopher Landau: Colombia más cerca de lo que parece

A este grupo se suma Christopher Landau, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, figura relevante del entorno republicano y conocedor de Colombia por razones familiares y personales. Sus padres se encuentran enterrados en Bogotá. Son conexiones que suelen pasar desapercibidas, pero que tienen peso cuando las relaciones diplomáticas entran en momentos de tensión.

Los Moreno Mejía: una familia con influencia en ambos lados

Bernie Moreno, senador republicano, aliado de Trump y amigo cercano de Marco Rubio, nació en Bogotá. Su hermano Luis Alberto Moreno fue embajador en Washington y presidente del BID, mientras Roberto Moreno es una figura destacada del sector inmobiliario. Los tres terminaron enfrentados políticamente con Petro tras acusaciones sobre tierras y urbanismo que concluyeron con una rectificación presidencial. En política, las heridas personales suelen sobrevivir a las rectificaciones.

Nate Morris y las nuevas conexiones diplomáticas

La llegada de Nate Morris a la embajada norteamericana agrega otra pieza al rompecabezas. La esposa del nuevo embajador es hija de la actual pareja de Carolina Barco.

La OFAC y la inclusión de Petro

En Washington el poder no se concentra únicamente en la Casa Blanca. Cuando aparecen el Departamento del Tesoro, investigaciones financieras o referencias a listas OFAC, la discusión deja de ser política y adquiere una dimensión institucional. Y las instituciones suelen actuar con independencia de los cambios de gobierno.

Pipe Tuluá y Juan Fernando Petro

Las declaraciones atribuidas a Pipe Tuluá involucrando a Juan Fernando Petro llevaron la discusión a un terreno especialmente delicado. Más allá de las controversias y de los desmentidos, el episodio alimentó interrogantes sobre información que eventualmente podría terminar en manos de autoridades estadounidenses.

El Pollo Carvajal y los secretos del chavismo

Hugo El Pollo Carvajal fue durante años uno de los hombres mejor informados del régimen venezolano. Hoy se encuentra en Estados Unidos. Su nombre reaparece constantemente porque representa la posibilidad de que secretos acumulados durante décadas terminen siendo conocidos por la justicia norteamericana.

Maduro: el aliado impredecible

La relación entre Petro y Nicolás Maduro fue presentada como una necesidad geopolítica. Sin embargo, la historia latinoamericana demuestra que los aliados de hoy pueden convertirse en los testigos de mañana. Los gobiernos cambian, las circunstancias cambian y las lealtades también.

Israel: un frente abierto innecesariamente

Petro convirtió a Israel en uno de sus principales adversarios internacionales. La confrontación pudo generarle respaldo en algunos sectores ideológicos, pero también le creó nuevos contradictores en espacios de enorme influencia dentro de Washington.

Corrupción, financiación y pérdida de legitimidad

A todo esto, se suman los cuestionamientos sobre la financiación de la campaña presidencial, los escándalos protagonizados por Nicolás Petro y las investigaciones que continúan avanzando. Los opositores consideran que estos hechos afectan la legitimidad política del gobierno, mientras sus defensores recuerdan que ninguna autoridad judicial ha anulado la elección presidencial. Lo cierto es que las dudas siguen acompañando al petrismo.

La Paz Total: el origen de muchas dudas y el aumento de la coca

Pero el problema de Petro no está únicamente fuera del país. La Paz Total, presentada como la gran apuesta para terminar la violencia, se ha convertido en una de las principales fuentes de cuestionamiento. Sus críticos sostienen que mientras se multiplicaban las negociaciones con el ELN, las disidencias de las Farc y otros grupos armados, aumentaba su presencia territorial y se debilitaba la autoridad del Estado, con el incremento desmedido de los cultivos de coca. A ello suman una percepción de debilitamiento de las Fuerzas Armadas y una creciente sensación de inseguridad en numerosas regiones.

Los jueces

Mientras la confrontación política ocupa los titulares, los jueces continúan haciendo su trabajo. Los expedientes avanzan a su propio ritmo y varias investigaciones siguen abiertas. Cuando las tensiones internacionales coinciden con procesos judiciales internos, cualquier gobierno entra en una zona de alta vulnerabilidad.

Abelardo de la Espriella: la última estación

En el extremo político aparece Abelardo de la Espriella, una de las voces más visibles del antipetrismo. Ha defendido públicamente una estrecha cooperación con Estados Unidos y ha convertido esa posición en una bandera política. Manifestó que lo extraditaría en caso de que las circunstancias se lo permitan.

Todos los caminos conducen a Washington

El tiempo dirá si todo esto termina siendo una suma de coincidencias o la antesala de una tormenta perfecta: la extradición

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