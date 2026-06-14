- La fábrica del miedo: cómo se construyen enemigos y salvadores

VIDEO. El tópico del Profe. ¿Qué tienen en común los discursos que hablan de enemigos internos, los líderes que prometen restaurar el orden y las acusaciones constantes de extremismo? Más de lo que imaginamos. A veces creemos que son fenómenos aislados, pero cuando los observamos con atención descubrimos que forman parte de una misma estrategia política y cultural.



En esta nueva vídeo columna se analiza cómo el miedo puede convertirse en una herramienta de poder, cómo ciertas etiquetas buscan cerrar el debate antes de que comience y por qué las sociedades en momentos de incertidumbre suelen sentirse atraídas por figuras que prometen soluciones simples a problemas complejos.



Una reflexión profunda, incómoda y necesaria sobre el estado actual de nuestras democracias. Porque la verdadera pregunta no es quién es el extremista, la verdadera pregunta es qué estamos dispuestos a sacrificar cuando el miedo nos convence de que necesitamos un salvador.

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