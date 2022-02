Entre 2018 y 2022 ¿qué ha cambiado en el petrismo?

Por: Jair Pérez Araujo |

febrero 15, 2022

Cambia Luis Pérez, la opción de César Gaviria, los límites de inclusión (hasta Uribe quiere entrar en su esfera "limpia-imagen") y la "gomelizacion" del petrismo (como aporte de Niki).

Cambia la esencia del petrismo en 2018 que venía siendo el pueblo llano y que a juzgar por esa lógica uno pensaría que candidatos como las madres de Soacha o minorías como la que representa Francia Márquez o Fernando Fonseca serían sus principales elementos en el legislativo.

Pero como ven, quedaron muy detrás de elementos tradicionales como Roy, Benedetti y sobre todo Luis Pérez.

La alianza con este último es algo que deja sin argumento su lucha por los "falsos positivos", pues "La escombrera" es la fosa común a cielo abierto más grande del mundo y está muy cerca a los edificios de gobierno de Medellín, no está en la selva del Darien.

Y Luis Pérez saca pecho por eso. Quitarle votos a Uribe en Antioquia hizo que no acertara en muchas cosas en lo humano...

Pero en lo político se alió tan bien en el Pacto Histórico que sus candidatos a Congreso ni discurso tienen y aun así le caen bien al pueblo...

El Congreso es muy grande, "la derecha" aún puede ser una carga muy pesada a la hora de aprobar el proyecto abstracto de Petro en el Congreso.

El Pacto Histórico cuenta con 20 curules, más las que saque Fuerza Ciudadana, yo le pongo unas 5 (ojalá entren Las crónicas de Rafa en esas 5).

Los liberales no están unidos como en 2018. De las 16 curules que sacaron en Senado algunas están con Petro, otras se quedaron en el Partido Liberal y otros han hecho alianzas que los han puesto en doble militancia, así que partamos la marrana: 8 con Petro y 8 regadas; esas 8 se vuelven de Petro si se alía con César Gaviria.

Tendríamos hasta ahora 41 curules en Senado.

El Nuevo Liberalismo, no sé a qué le tirará una vez esté instalado, pero yo le veo una nómina joven y la encabeza una intelectual afro: Mábel Lara, así que también se pueden obtener 4 o 5 curules que le resten al uribismo o al conservatismo, siendo lo más optimista.

Entonces tendríamos 46. Las 5 de las FARC, 51, y lo que puedan aportar los verdes que, igual que los liberales se dividieron entre Petro, el partido y otras alianzas, pero creo que esas 9 curules que sacaron en 2018 las pueden mantener de este lado y serían 60.

Hasta 108 Senadores ya sería una mayoría.

Pero creo que están contando mucho con la figura de Petro para obtener votos al legislativo en lugar de ellos -los candidatos de la lista cerrada- asegurar sus votos propios con campañas paralelas.

Entonces su principal enemigo puede ser esa confianza. Si en lugar de 20, saca 10, ya no son mayoría, si no se alía con Gaviria y Luis Pérez no son mayoría o no le restan votos al uribismo en Antioquía y así...

Es lo que dicen que es, un pacto: que incluso depende de otros partidos que orbitan a su alrededor para ser mayoría como Fuerza Ciudadana, los Verdes y Farc...

Dejo al Nuevo Liberalismo y al Liberalismo en su estatus de independientes progres... buen viento y buena mar. Solo analizo, nada de esto es mi culpa.

En la Cámara está más peluda la cosa. Los caciques regionales hacen empapelar las casas o te echan del puesto. La cosa cambia acá. Hay que analizarlo en otra publicación…