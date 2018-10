Enrique Santos Calderón, mi oligarca favorito

Si los patricios colombianos fueran como Enrique Santos Calderón este sería un país mejor. Militante de izquierda en los setenta, creador de la revista Alternativa, la publicación que supo enfrentarse con valentía –y con el apoyo de Gabo- al represor gobierno de Julio César Turbay, sobreviviente a atentados de la extrema derecha y gestor, así él lo niegue, de los acuerdos de paz con las Farc, el logro más importante de nuestra historia reciente, pocos oligarcas se han jugado el pellejo por Colombia como lo ha hecho él.

A sus 73 años, con más pasado que futuro, acaba de publicar El país que me tocó, unas memorias intensas y sinceras que lo descubren de cuerpo entero. Ya quisiera tanto Hassan Nassar y otros jóvenes periodistas tener la frescura de este hombre que entra altivo a la ancianidad. Amante de los Beatles y The Doors, a los veinte años, insuflado por el flower power, pensó renunciar a las normas de la ciudad e irse al monte, no precisamente a seguir los preceptos de la lucha armada sino a montar su Walden, la sociedad perfecta con la que soñaban anarquistas como Thoreau. Vinieron los hijos, el triunfo de la realidad y el peso de una familia de presidentes y dueña de uno de los dos periódicos tradicionales de Colombia. Su papel desde Contraescape fue el de fustigar gobiernos sin importar el color o la amistad. A Daniel Samper, su amigo desde finales de los años sesenta, le dejó de hablar por sus referencias constantes al proceso 8.000 mientras su hermano fue presidente, de su tío Hernando se distanció después de afirmar que a su hijo, Pachito Santos, le habían faltado tres meses más de secuestro, un mal chiste dicho pocas horas después de que el Cartel de Medellín lo hubiera dejado libre.

Publicidad

“El país que me tocó” es un libro esencial

no solo para entender el siglo XX colombiano

sino también la decadencia del periodismo

El país que me tocó es un libro esencial no solo para entender el siglo XX colombiano sino también la decadencia del periodismo. Dos hechos propiciaron la renuncia de su columna en El Tiempo, la candidatura de su hermano Juan Manuel a la presidencia del 2009 y el auge de las redes sociales con sus mentiras y su basura. Hoy el periodismo no tiene la garra, la valentía y la profundidad de los años de Alternativa. El Tiempo mismo es testigo de eso. Tomado desde hace años por los empresarios que lo compraron, parece imposible que un periódico de esas características pudiera asumir un papel crítico con respecto al poder.

Cansado de dar batallas el eterno rebelde se retiró a sus cuarteles de invierno. Desde allí nos llega este libro que suelta sin piedad varillazos a los últimos expresidentes –se salvan Barco y Betancur- a la ceguera ideológica de las Farc, a su primo Francisco y soterradamente a la postura editorial del diario de su familia, a Álvaro Uribe Vélez, a quien señala de haberle ofrecido a las Farc, en el último año de su gobierno, una Constituyente, participación política y no extradición, además de la liberación unilateral de 300 de sus miembros encarcelados.

Queda claro que mientras a otros periodistas la historia los recordará por haber azuzado una guerra atroz de más de cincuenta años, a Enrique Santos Calderón, como a su hermano, los años solo nos darán la distancia suficiente para entender la importancia que tuvieron para Colombia. Enrique y Juan Manuel Santos matizarán un poco, en los años que se vienen, el odio que un país le ha tenido históricamente al apellido bajo el que nacieron.