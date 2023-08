Enrique Carriazo, el actor que logró huir del suicidio y una infancia aterradora. Esta es su historia

.Publicidad.

La vida del actor Enrique Carriazo está lejos de ser parecida a la de sus personajes, muchos llenos de gracia y encanto. Su infancia fue seguramente la huella que a día de hoy sigue cargando, a pesar de tener 56 años. Los regaños y palabras de maltrato fueron sus acompañantes. En vez de juegos y diversión, el bogotano tuvo que sufrir miedo, por el constante maltrato de sus padres. Era tal el dolor y las palabras que recibió el acto que, un día, simplemente, los peores pensamientos llegaron a él. Aunque parezca irreal, a corta edad, el actor ya pensaba en acabar con su vida.

Y es que la niñez es una de las etapas de vida más importantes para todo ser humano. Aquí se definen muchos factores que influyen en la vida de la persona. Quizás, es por esto mismo que, detrás de las cámaras, Enrique Carriazo es una persona tímida, no apática. Sin embargo, nada de esto fue suficiente para acabar con la vida del actor. Incluso, los obstáculos de su niñez, no fueron suficiente como para impedir que se convirtiera en una de las estrellas del país. Aún así lo que vivió el pequeño Carriazo, es algo que nadie debería vivir a tan corta edad y en ninguna edad.

La infancia de Enrique Carriazo

Es un tema que no es fácil de tratar y es que ¿para quién lo sería? Una vida llena de maltratos y de momentos duros, fue lo que vivió Enrique Carriazo a muy corta edad. Ni su padre ni su madre le brindaron el cariño que quizás algún día deseo cuando era solo un pequeño. Cuenta él en algunas entrevistas que aunque buscaba ganarse el cariño de su madre, solo recibía todo lo contrario. Fue este maltrato constante y estos desprecios, los que un día lo llevaron a pensar lo peor. Con tan solo ocho años, el reconocido actor quiso buscar una salida para poder librarse de todo esto que estaba viviendo.

Pero bien dicen que cuando a uno no le toca, pues no le toca; y a Enrique Carriazo no le había llegado el momento de partir de este mundo. El actor ha relatado que un ser muy especial, llegó de manera inesperada a su vida e incluso, se puede decir que lo salvó. Se trata de un perro, un pastor alemán que decidió llamar "Labrador". Aunque estuvo pocos días con él, fueron los suficientes para salvar al pequeño Carriazo. Sin embargo, este pequeño ángel desapareció de su vida, fue días después que encontró su cuerpo. Nunca dijo nada, porque el miedo a sus padres lo seguía invadiendo.

Y es que, encontrar a aquel acompañante, fue tan clave para su vida que hizo desaparecer todo deseo de acabar con ella. Tuvieron que pasar muchos años para que su padre le revelara la verdad respecto a su perro. Aunque no era su derecho, él decidió arrebatar de la vida de Enrique Carriazo, a aquel perro; aquel ficha clave que salvó a un niño de solo 8 años. Niño que años después, se convertiría en uno de los actores más representativos de la televisión colombiana.

Enrique Carriazo y su historia con la actuación

Dice el propio Enrique Carriazo que se hizo actor por accidente. Una afirmación un tanto curiosa pero que al leer su historia, uno entiende por qué dices esto. Esta historia con la actuación surgió por su verdadero amor por escribir libretos y guiones. Cuenta él que tras una discusión con su padre, decidió inscribirse en un curso de escritura. Sin embargo, lo que él no sabía es que, este era exclusivo para actores. Allí tuvo que acudir a una mentira piadosa, todo para poder continuar con aquel curso. Lo que nunca imaginó, es que esta mentira y este curso, implicaría para él, su primer gran acercamiento con la actuación.

Estando en aquel curso, un director se acercó a un desconocido Enrique Carriazo. En su mente creía que lo habían descubierto, pero la realidad era otra. El hombre se había acercado a él para poder ofrecerle un puesto como actor en el Teatro La Candelaría. Allí comenzó su carrera, haciendo parte de diferentes montajes; estos fueron los primeros peldaños de la carrera actoral del bogotano. El talento del hombre era indiscutible y este no solo se quedaría en tablas. De estar en el teatro, y con tan solo 25 años, Carriazo llegó a la televisión. El nombre de esta producción era Solo una mujer.

Este fue el inicio de su exitosa carrera, pero fue su papel en La Guerra de las Rosas, la que dio mayor reconocimiento. Este le dio la oportunidad de interpretar una película y su nombre fue conocido. Estuvo en Pedro el Escamoso, pero uno de sus grandes momentos se dio en el año 2005. En ese entonces, apareció la novela Los Reyes. Una exitosa novela que a día de hoy sigue siendo muy querida por los colombianos. Sin embargo, en este punto su vida como actor tuvo un largo reposo. Hasta que en el 2014, volvió para interpretar al Dr. Mata. Nuevamente, saltó al estrellato en 2018 con su papel en La gloria de Lucho.

Las heridas que aún están en el actor Enrique Carriazo

Aunque sus papeles son únicos e irrepetibles, algunos de sus trabajos, y según relata él, solo buscan tapar su dolor. De igual forma, han servido para ayudarle a construir su personaje. Sin embargo, están ahí latentes. Inclusive, algunas de las cosas que ha llegado a escribir, reciben como inspiración estos hechos que cualquiera quisiera olvidar. Sin embargo, por medio de una página del actor, reveló que ahora su padre admira su camino. Incluso lo ha acompañado a recibir premios que ha ganado. Aún así, hay ciertas cosas que quizás siguen presentes para él.

Lo cierto es que, a pesar de todo esto, Enrique Carriazo se convirtió en uno de los grandes de Colombia. Ni la depresión, ni el maltrato pudieron doblegar a ese niño de Bogotá. Quien poco a poco logró lo que pocos logran.

