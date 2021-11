Encuestas y sustos para diseñar la recta final de las elecciones

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

Las encuestas electorales sirven para entender qué está pensando la ciudadanía y sus razones para votar de la manera que anuncia. Aunque en la calle se usan para predecir resultados, las encuestas son para diseñar, corregir y ajustar estrategias electorales. Los candidatos y los movimientos eran los principales usuarios, pero ahora los grupos de interés que buscan influir en el resultado las usan por igual. Construir y destruir candidatos requiere invertir recursos en las campañas, en los medios y en las redes sociales, ocultando los rastros bancarios para que el elector no descubra los hilos que lo mueven.

La derecha norteamericana descubrió hace años que la formación de opinión política provenía de medios progresistas. El New York Times, Washington Post, Boston Globe, Los Angeles Times, o la CBS y la NBC, poco espacio les dejaban a las opiniones de la derecha. De manera que buscaron a personajes como Murdoch, un experto global en captar audiencias con escándalos y amarillismo y se dedicaron a adquirir y crear medios para influir de manera directa sobre el electorado. Así divulgaron su forma de pensar con la entera libertad que permite ser propietario de un medio sin reglas del periodismo profesional. Se concentraron en captar audiencias con escándalos, amarillismo y chismes de celebrities.

Los valores construidos en décadas de esfuerzos de periodistas que investigan, confrontan y verifican, no hacen parte de su protocolo. Instalaron en sus micrófonos a predicadores con la tarea de captar a la población de menor nivel de educación, la más racista, los evangélicos más conservadores, los desempelados por el cierre de industrias por la globalización y la economía digital. Los estudios de opinión y las encuestas les permitieron diseñar sus estrategias para llevar al poder a Trump. El uso de las redes sociales fue determinante. Los millonarios Koch invirtieron millones de dólares en Cambridge Analytica -uno de los esfuerzos que mejor se conocen de manipulación electoral- clave en la derrota de Hilary Clinton. Inventar sustos a un electorado predispuesto a creerlos, funciona bien para llevarlo a votar, aunque nunca lo hubiera hecho si no cae en las redes mediáticas de la derecha. La colaboración de FB fue fundamental pues les vendió las bases de datos base para ubicar a los electores susceptibles de creer sus mentiras y luego pintarles el camino a las urnas.

¿Cómo conecta este tema con las encuestas? En las muestras de las firmas encuestadoras, los nuevos votantes no estaban bien representados porque usualmente no votaban. Por esta razón, Clinton salía con más de cinco puntos de ventaja sobre Trump. Lo mismo sucedió con Biden, que figuraba casi con 10 puntos de ventaja. Se ha confirmado que la extrema derecha decidió influir en las encuestas para que sus nuevos electores no quedasen registrados. Así sus contradictores se confiaron, tomaran decisiones erradas porque las encuestas no tenían como reflejar la recomposición del universo electoral que se configuraba.

En el país tenemos distintos grupos con afán de manipular las elecciones, en consecuencia, las encuestas y las percepciones de los ciudadanos que van a votar. El gobierno, que no quiere que gane la oposición; los empresarios, que necesitan gobiernos que favorezcan el clima de inversión, de negocios y un marco regulatorio y tributario favorable; las ONG y los movimientos sociales que buscan movilizar alrededor de valores como el cambio climático, la igualdad de género, la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción y la paz. Todos quieren incidir, pero pocos tienen las herramientas para hacerlo de manera efectiva.

Una ventaja de la derecha que le tiene aversión al cambio -provenga de Petro o de Fajardo- es que tiene recursos para diseñar estrategias. Y como carece de principios porque como lo ha demostrado el uribismo, el fin justifica los medios, tiene ventaja. En este contexto, la lectura de las encuestas ilustra varios puntos. Uno, que el electorado está cansado de Uribe y de sus señalados. Esto no quiere decir que esté derrotado, sino que la derecha está actuando para encontrar el camino que lo lleve a recuperar sus bases. Levantar sustos siempre será una herramienta efectiva.

También registran que Fajardo, en vez de liderar como hace cuatro y ocho años, cada vez aparece más abajo y su imagen favorable se desvanece. La derecha que necesita recuperar sus votos en el antiguo Gran Caldas, Huila, Santander y Boyacá, quiere destruir a Fajardo y lo está logrando en silencio. Primero, al quitarle los valores que lo hicieron sobresalir. Los Fiscalía y los organismos de control del uribismo le cayeron como los bombarderos japoneses a la flota norteamericana en Pearl Habor, a mansalva. A Fajardo le corresponde estudiar, diseñar y aplicar una estrategia antes que lo acaben de borrar del mapa, porque si va a seguir esperando que pase el temporal, se puede ir a ver de una vez las ballenas jorobadas. Los estrategas norteamericanos le pueden señalar el camino con el que ganaron la II Guerra mundial, que no fue propiamente esperando que cambiaran los vientos.

Otra estrategia de la derecha es buscar la dispersión de los contrincantes. Otorgarle personería jurídica a todo el que la pida. Al abrir tantas opciones, le dificultan al electorado escoger, buscar, dirimir. Generan el efecto aburrimiento y la gente se aleja del proceso para esperar que llegue mayo con los candidatos definidos. Derecha e izquierda y punto. En cambio, las decenas de candidatos de los diversos centros e izquierdas de desgastarán en micro campañas sin lograr posicionar ningún tema relevante en la mente de los ciudadanos.

Algunos creen que ante las actuales encuestas el más sagaz es Petro. Con 20 puntos aún está lejos de ser amenaza de poder. Es consiente que lo quieren arrinconar para repetir la elección del 2018 en la que perdería frente a la coalición de centro derecha y por eso está desesperado buscando coaliciones. Es una estrategia riesgosa como le gusta a él. Petro siempre ha sido pionero en alianzas perversas. Atrajo a los paramilitares a la Asamblea Nacional Constituyente para demostrar que el M-19 ya no era amenaza. Apoyó a Samuel Moreno para elegirlo alcalde de Bogotá y luego tumbarlo por corrupto como ya sabía que era. Le dio su voto decisivo en el Congreso a Ordoñez para que fuera elegido Procurador, pensando que le iba a pagar bien cuando lo vigilara. Por eso le queda tan fácil aliarse ahora con el clientelismo, con rezagos de la parapolítica, con los evangélicos y por eso cambia de discurso con cada parpadeo. Su estrategia es recoger todo el descontento, venga de donde venga.

Las encuestas muestran que las preferencias hoy favorecen a quien mejor represente el descontento, aunque los temas precisos que motivan a votar más allá de la rabia aún son vagos. Hay un 45 % de ciudadanos sin candidato y las muestras no reflejan el universo del votante real todavía. La maratón está por un tercio del camino. Hay tiempo para diseñar estrategias que nos saquen del pasado y nos eviten los riesgos del populismo.