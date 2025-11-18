En qué gasta Gustavo Petro los más de $600 millones que se gana al año como Presidente

El mandatario mostró sus movimientos financieros entre 2023 y 2024 en 12 cuantas bancarias, que muestran lujos, pero la UIAF y la Corte no hallaron nada extraño

En vísperas de las dos últimas campañas presidenciales, las finanzas personales del hoy presidente Gustavo Petro han sido objeto de escrutinio y blancos de ataque. En ambos casos, dos organismos del Estado con competencias distintas han tomado decisiones que, aunque controversiales, parecen descorrer mantos de duda sobre el origen de los dineros que hacen parte del patrimonio personal del mandatario.

En mayo de 2021, el magistrado Marco Antonio Rueda -premiado poco después por el Departamento de Estado en Washington por su lucha anticorrupción promovió el archivo de una investigación abierta al entonces senador Petro, a partir de un video que lo mostraba en su oficina contando fajos de billetes contenidos en una bolsa negra.

El magistrado de la Sala de Instrucción de Primera Instancia de la Corte Suprema encontró válidas, coherentes y racionales las explicaciones del congresista sobre el origen de los recursos: se trataba de un préstamo personal por $20 millones que le fue extendido por el arquitecto Simón Vélez, un amigo personal.

Además, como la fecha real de la grabación fue 6 octubre de 2005 y no 2009, como lo afirmaban algunos de los pretendidos testigos, el proceso prescribía por el tiempo transcurrido. El único magistrado que no estuvo de acuerdo con la decisión mayoritaria fue Misael Fernando Rodríguez. El jurista se preguntó, entre otras cosas, por qué una suma de ese tamaño era movida en bolsas de basura y no a través de la corriente financiera, como lo ordena la legislación y lo aconseja el talante de un senador de la República.

Entre los protagonistas de aquel episodio hay por lo menos dos que hoy tienen especial relevancia en la escena política. Uno de ellos es el abogado y aspirante presidencial Abelardo de la Espriella, quien se presentó ante la Corte para declarar que el dinero que contaba Petro en el video provenía del narcotraficante Daniel ‘el Loco Barrera’, versión que no fue probada. La otra, la senadora y también precandidata Paloma Valencia, quien presentó el video en medio de un debate de control político al Néstor Humberto Martínez Neira, en calidad de fiscal general de la Nación.

La lupa de la UIAF en las cuentas de Petro

Ahora, tras la inclusión de Petro y de familiares suyos en la lista OFAC., el mandatario autorizó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), organismo de inteligencia dependiente del Ministerio de Hacienda, para revelar la información básica sobre sus cuentas y finanzas personales.

El informe de la UIAF, entregado al periódico El Tiempo, por la Casa de Nariño no contiene registro de operaciones “inusuales” o “sospechosas”, que son dos de las categorías que llevan a los oficiales de complimiento de los bancos y al propio organismo de inteligencia a darles traslado a autoridades competentes.

Los montos allí mencionados guardan, en general, proporción con los ingresos de Petro desde su época como congresista y no ameritan glosa alguna. Ni siquiera una casa, con apariencia de mansión en Zipaquirá, que el presidente estaría amortizando con un crédito. El bien se encuentra en el condominio Hacienda Fontanar.

Los Ingresos totales, en un rango de cuatro años, han sido de 1.313 millones de pesos, frente a gastos totales, ligeramente superiores, de 1.444 millones de pesos.

Sus asignaciones salariales como primer mandatario le representaron 440 millones de pesos en 2023, 620 millones en 2024 y 205 millones en 2025.

Los gastos de Petro en las 12 cuentas de ahorro que maneja

Registra 12 cuentas de ahorro en diferentes entidades financieras. Las que han tenido mayor actividad están abiertas en el BBVA y Scotiabank.

Los únicos gastos que activistas de izquierda podrían llamar “gustos pequeñoburgueses” se relacionan con compras en tiendas de lujo: Gucci, Prada, Ralph Lauren, Louis Feraud.

Su plan de medicina prepagada es Colmédica y paga cumplidamente sus aportes a la Asociación de padres del Liceo Francés.

Están registradas transferencias a su exesposa Verónica Alcocer, quien según la prensa sueca se da una vida de lujos en ese país y en otros de Europa, aunque no precisa los montos.

Ha manejado también transferencias y en algunos casos tarjetas de crédito amparadas a Ingrid Carolina Plata Navas, amiga de la señora Alcocer, y su secretaria de la época del Congreso Jesusita Quirós, lo mismo que a la actual embajadora en Reunido Unido Laura Sarabia y Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

“La información solo representa la existencia de transacciones y no implica hechos ilícitos”, asegura la UIAF.

