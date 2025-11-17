otti Coffee que tiene 15.000 tiendas de café, apuesta a un crecimiento exrtrarrápido de precios muy bajos,, comprará 17.000 t a Colombia en 2026 y pondrá tienda ahí

La gigante multinacional china Cotti Coffee, tercera empresa de café más grande del mundo con 15.000 tiendas se ha convetido en el gran aliado de Colombia en China. La Agencia de Desarrollo Rural, durante una visita oficial al condado de Dangtu, en la provincia de Anhui, firmó con Cotti un acuerdo de cooperación que contempla la compra de 17.000 toneladas de café el año entrante.

Además, le dará apoyo técnico a los productores del Huila, Cauca, Nariño, Santander y Norte de Santander, departamentos donde se cultiva café especial. Cotti Coffee, fundada en octubre de 2022 por los exejecutivos de Luckin Coffee, Charles Lu y Jenny Qian, ha emergido como uno de los fenómenos más innovadores de la escena cafetera china. Con un modelo agresivo de franquicias y precios muy bajos —su famoso café cuesta desde 9,9 yuanes unos $5,700 —, la compañía superó los 10.000 establecimientos en China en apenas dos años.

Su estrategia no solo se limita al retail, en 2025 anunció una expansión hacia el mercado de tiendas de conveniencia, con un ambicioso objetivo de llegar a 50.000 terminales antes de que termine el año. Paralelamente, ha establecido una base productiva estratégica en Lincang (provincia de Yunnan), donde desarrollará cultivo, procesamiento y cadena industrial completa para consolidar su abastecimiento con granos chinos de alta calidad.

Su aspiración es posicionar sabores “made in China”, apoyada por producción, tecnología digital y expansión internacional.

Colombia ha tenido relación con Luckin Coffee, la cadena de donde provienen los fundadores de Cotti Coffee. En mayo de 2022 Diego Bermúdez caficultor propietario de la Finca El Paraíso en el Cauca le vendió los granos de cultivos Paradise Serie, para diseñar una edición especial. La exportación fue realizada directamente por la Federación Nacional de Cafeteros y Jiahang Wu, su representante en China.

Sus consumidores principales son jóvenes urbanos, profesionales y estudiantes de cuello blanco (“white-collars”) y menores de 30 años, que buscan café de calidad pero asequible y que valoran la conveniencia digital.

Cotti Coffee llegará a Colombia con un catálogo de productos variado y precios competitivos

En este punto Luckin y Cotti se encuentran compitiendo en el mismo mercado, la primera con un historial financiero complejo,y Cotti con una estrategia de ultraexpansión y precios muy bajos; su catálogo de productos es muy variado y tiene una app oficial para hacer pedidos, lo que facilita el consumo rápido y digital.

Los fundadores de Cotti que proceden de Lucking han tenido relación en Colombia. Recientemente Cotti anunció la apertura de su primera tienda en Latinoamérica a comienzos del próximo año, y seleccionó a Colombia como sede.

