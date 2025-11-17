- Verónica Alcocer y sus lujos en Estocolmo reportado por un medio sueco que la tiene en la lupa hace un año

La revista Expressen, nació hace 80 años para denunciar crímenes de Hitler, sigue de cerca la actividad social de la exprimera dama en Europa e irrita a Petro

Un episodio ocurrido en junio de 2024 durante una fiesta del partido político sueco Folklistan, en Estocolmo, fue asumido inicialmente como un suceso farandulesco y terminó convertido en un incidente oficial que obligó a un medio de comunicación sueco a rectificar. Verónica Alcocer, entonces primera dama de la Nación, apareció con un par de amigas en el sitio de la celebración -un exclusivo restaurante de Estocolmo-, fue fotografiada y presentada luego por un medio local como si se hubiera “colado” sin estar invitada.

El presidente Gustavo Petro realizaba entonces una visita de Estado y el equipo de prensa de la Casa de Nariño tuvo que reaccionar para aclarar lo ocurrido. De acuerdo con su versión, la señora Alcocer entró a la fiesta sin proponérselo, atraída por la decoración que se hacía visible en el lugar en el que ella cenaba con sus amigas y solo durante unos instantes al ver lo que ocurría.

Su presencia no pasó desapercibida. Entre quienes la reconocieron estaba nada menos que el anfitrión, Jan Emmanuel, fundador del partido quien luego bromeó ante algunos periodistas que estaban allí: “Al verla, me sentí como un príncipe”.

La fiesta en Estocolmo donde Verónica Alcocer llegó sin invitación, amparada por su amiga Carmen Larrazábal, la esposa del embajador en Suecia Guillermo Reyes. Foto crédito: Expressen

La revista Expressen, que publicó el chisme de farándula en el que presentaba a la señora del presidente colombiano como a una “invitada inesperada”, tuvo que rectificar ante la molestia de la delegación di0plomática colombiana y acogerse a la visión oficial colombiana.

La rectificación no implicó que el medio perdiera interés en Verónica Alcocer. Sus periodistas siguieron viéndola en visitas posteriores y el embajador colombiano, el exministro Guillermo Reyes, se ha visto obligado a aclarar que se trata de visitas privadas, que no es cierto que ella se aloje en la casa de la Embajada (considerada para efectos legales un bien fiscal) y a precisar que uno de los motivos de su presencia allí es que está cursando estudios de inglés.

Reyes ha salido más de una vez a la palestra para esquivar suspicacias sobre la coincidencia de esas visitas con las negociaciones, concluidas recientemente, que llevaron a Colombia a comprarle a Suecia una flotilla de 17 aviones de combate Saab Grippen por 16,5 millones de dólares.

Lo cierto es que la revista Expressen no le ha perdido el rastro a la vida que lleva en Europa la señora Alcocer. La segunda semana de noviembre de 2025 el medio publicó un amplio reportaje con un título sugestivo, impactante y a la vez inquietante: “La primera dama colombiana Verónica Alcocer vive una vida de lujo en Suecia y está en la lista negra de Trump”. El encabezado apareció acompañado por un sumario y complemento que rezó así: “Ahora Expressen puede revelar que la primera dama se ha refugiado en Estocolmo. Aquí vive en un apartamento, bebe champan y cerveza de marca y se le ha visto de fiesta con millonarios en el club privado Noppes.

Intro de artículo de Expressen. Captura de pantalla: Expressen.

El resto del relato está en el mismo tono. El medio, que no ha sido notificado de la noticia dada por el presidente Gustavo Petro sobre la separación de su esposa de hace un año, asegura que la primera dama se codea con personajes de la élite de toda Escandinavia y suele estar acompañada, tanto en sus viajes locales como en sus visitas a Francia y a otros destinos, maquilladora, estilista y fotógrafa personales, contratadas atractivos salarios.

Algunas de las fuentes citadas por el medio coinciden en que su día a día la señora Alcocer suele comer en los mejores restaurantes del sector de Stureplan, en el centro de Estocolmo, reservados por sus costos a las personas con los más altos ingresos.

Ya no es mayor novedad que la muestren bailando y asistiendo a fiestas y cocteles en lugares como el Club Noppes que, según explica el artículo, es un establecimiento de élite privado fundado por el conde Carl Adam ‘Noppe’ Lewenhaupt, amigo del rey.El club pasó a manos de su hijastro Leonard Taube después de la muerte de Lewenhaupt en 2017”.

|Le puede interesar Estocolmo, la última aparición de Verónica Alcocer como Primera dama, el país que convirtió en su destino preferido

Entre los contertulios de Verónica están “Kristofer Ruscon, fundador y propietario de la marca sueca de champán Hatt et Söner, su esposa Sofia Strand, fundadora de la empresa de maquillaje Pixi; el magnate de la relojería y multimillonario Olof Larsson, propietario de Nymans Ur, con una tienda en Biblioteksgatan en Estocolmo, y su esposa Danielle Larsson “, destaca la publicación.

Según declaró al mismo medio el señor Kristofer Ruscon, la primera dama colombiana es clienta de su empresa y ha estado en Francia varias veces.

Todas las fuentes citadas por la publicación hablan sin pedir reserva de identidad. Una de ellas es la periodista Alexandra Pascalidou, quien comentó: “Estaba en la fiesta de verano de Noppe y alguien comentó que la primera dama de Colombia también estaba allí y que, al igual que ella, vivía en Suecia (…) “Hablé con ella y le dije que no entendía por qué no estaba en casa con su esposo. Me respondió que aquí en Suecia se sentía más tranquila, con más orden y tranquilidad. Aun así, me parece extraño que permanezca en este país”.

En su cuenta de X el presidente Gustavo Petro respondió irritado. Para él este tipo de informaciones son especies difundidas por sectores de ultraderecha que siempre estuvieron acostumbrados a vivir del Erario y ahora creen que él y los suyos hacen lo mismo.

Veo a la extrema derecha envidiosa con Verónica, la madre de mis hijas.



Hace conjeturas calumniosas como siempre, ya le hicieron mucho daño, un enorme daño, y ella no es como yo.



Es una mujer libre, no gasta ni un peso del erario. Como la extrema derecha del país vive del… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

El presidente aludió también en concreto a las publicaciones del diario sueco Expressen sobre la vida social y de lujos de Verónica Alcocer, a quien hoy se refiere como “la madre de mis hijas”, afirmando que es una mujer libre y que no gasta ni un peso del presupuesto público.

A juicio de Petro, la "extrema derecha" de intentar destruir a su familia y hacer conjeturas calumniosas sobre la vida de Alcocer en Estocolmo, aprovechando de manera oportunista su reciente inclusión en la lista OFAC.

La revista que difundió la información sobre la vida de lujos de Verónica Alcocer en Europa no es propiamente un medio de derechas. En realidad, fue fundado en 1944 y nació para denunciar la barbarie cometida por Adolf Hitler en su afán de conquistar a Europa. Desde entonces ha trabajado bajo las banderas de un progresismo liberal.

Los límites al estatus de Primera Dama ¿Los cumplió Verónica Alcocer?

Desde comienzos de su administración, el presidente Gustavo Petro ha hecho frente a críticas y cuestionamientos al papel de la madre de sus hijas en el gobierno. La Justicia ha tenido que pronunciarse después de que él le dio a la entonces primera dama estatus diplomático y le confió varias misiones en el exterior.

Con ponencia del magistrado Luis Manuel Lasso Lozano, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclaró en su momento: “El nombramiento de la señora AlcocerGarcía como Embajadora en Misión Especial entra en conflicto directo con esta disposición constitucional (el Artículo 126), dado que existe un vínculo matrimonial con el presidente de la República.

El argumento central del fallo se fundamentó en la interpretación del artículo 126 constitucional. Además, el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca hizo referencia a la Convención de Nueva York sobre Misiones Especiales de 1969, que define este tipo de misiones como temporales y representativas del Estado.

En el contexto colombiano, el ejercicio de la función pública, incluido el cargo de Embajador en Misión Especial, está regulado por esta convención y se considera incompatible con la condición de cónyuge o compañera permanente del Presidente, explicó la sentencia.

También precisó que el ordenamiento jurídico colombiano caracteriza el papel de la cónyuge o compañera permanente del Presidente de la República, como la de un particular que por tener un vínculo con el alto funcionario realiza labores protocolarias y de asistencia social en apoyo de aquél.

“La institución del Embajador en Misión Especial, se regula por un estatuto jurídico internacional, incorporado al ordenamiento jurídico nacional por la Ley 824 de 2003, que implica el ejercicio de función pública, dada la materia trascendental que se confía a aquél en el tratamiento de asuntos de Estado”, subraya la providencia.

“Las dos calidades, Embajador en Misión Especial y cónyuge o compañera permanente del señor Presidente de la República, son antagónicas: según el artículo 126, inciso 1, de la Carta, el servidor público no podrá “nombrar” a persona con quien esté ligado por matrimonio o unión permanente”, concluye.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.