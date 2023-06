Por: Carlos Iván Mantilla Velásquez |

junio 09, 2023

En una solemne ceremonia llevada a cabo el pasado 24 de mayo en el salón Fundadores del Gimnasio Moderno, la Tertulia Literaria de Gloria Luz Gutiérrez le rindió homenaje póstumo mediante un nutrido programa literario a María Mercedes Carranza. Al mismo tiempo, La Tertulia celebró veintitrés años de actividades desde cuando María Mercedes, como gestora del evento, le pidió al notable poeta, Federico García Granados, que asistiera en su representación y versara sobre la obra de José Asunción Silva en el primer conversatorio de poesía sugerido por ella y organizado por Gloria Luz en su casa en una fría tarde bogotana del mes de la Virgen, empezando el nuevo milenio. Desde entonces se ha celebrado ininterrumpidamente con la asistencia de reconocidos maestros de las letras, sus alumnos y todas aquellas personas ávidas y amantes de la poesía, consolidándose como uno de los eventos de las letras más importantes del país, y creando El Premio Nacional de Poesía Inédita que, hoy por hoy, es de los más apetecidos por los literatos, poetas, juglares, poetastros e iniciados en las lides de la lírica. La Tertulia Literaria también apoya la edición de obras literarias y sigue premiando a los mejores. Al acto asistieron notables personajes de las letras encabezados por Melibea quien lleva con orgullo el digno legado de su madre y que, en la engalanada noche, la rememoró con dos de sus poemas de antología que hacen honor a la palabra -esencia del oficio de escribir- y cuya escogencia fue la más adecuada para el tema por el que confluimos; “Métale Cabeza" y “Sobran las palabras": Melibea los leyó desde el alma como buena rapsoda. Así mismo, intervinieron, entre otros relevantes invitados, el señor embajador de España, Joaquín de Arestigue Laborde, la periodista y escritora Patricia Lara, Alexandra Samper, Carlos Satizabal, quienes con sus sentidos discursos rindieron odas a la poesía de María Mercedes y a La Tertulia Literaria de Gloria Luz. Y llegó el turno del que no podía faltar… el maestro, poeta y escritor Jotamario Arbeláez, en representación de los nadaistas, sus queridos discípulos que vale la pena recordar con una mención especial (Eduardo Escobar, Pablus Gallinasus, Amilkar, Elmo Jaramillo y los que se me escapen) quienes siguen vigentes y “batallando” con la pluma como otrora lucharon en los sesentas y setentas a punta de poesía y con hambre por la misma, así saliendo a buscar "una flor para mascar” se hicieron escuchar y dar a conocer su manifiesto hedonista derivado del pensamiento de Gonzalo Arango.Jotamario subió al estrado acompañado de su fiel mochila terciada y la vitalidad de siempre, se lució con un magistral discurso, cerrándolo con una frase que nos convence aún más de la eternidad del papiro, la lírica y los poetas siempre vivos: “mientras viva la poesía aquí viviremos todos” (Jotamario A) Los contertulios que asistimos al coloquio, recordamos a María Mercedes parafraseando - casi al unísono - sus versos y poemas apoyados en aquellos literatos que llevaron pergaminos bajo el brazo y que esperaron con paciencia el llamado al escenario para homenajearla leyéndole pasajes de su obra. Ellos mismos, hombres y mujeres, también echaron mano de sus propios versos y poemas esbozando libremente lo mejor de su elenco poemario. En fin, una noche de poesía para no olvidar: “La poesía tiene la palabra”. Colofón. Paradoja: Mientras que en el Gimnasio Moderno se celebraba el noble holgorio en torno a la poesía, donde por fortuna no hubo presencia de politiqueros. Entre tanto, el gobierno del presidente Petro sigue sin Ministro de Cultura en propiedad y con un ministerio navegando a la deriva, sin ruta cultural. Allí sí que hace falta poesía …