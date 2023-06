Lo llevaron para hacer el ridículo: la payasada que aburrió a Juan Diego Alvira en Buen día Colombia

El periodista fue invitado al programa matutino, allí lo pusieron a hacer varias cosas hasta que no aguantó más. Dijo que no haría más esas payasadas

Juan Diego Alvira se ha convertido en uno de los personajes más populares últimamente. Su aparición en diferentes medios como RCN, en Buen día Colombia, Tropicana o Pulzo, ha hecho que todo sobre él sea conocido últimamente. Por medio de varias entrevistas, el periodista ha revelado cuales son sus planes y las razones por las que anhela volver a la televisión. Y es que, recientemente, el mismo Alvira dio a conocer que vuelve a su lugar feliz, con un programa propio, el cual será transmitido en el Canal Uno. Una noticia que alegró a sus seguidores en redes sociales, que no pudieron aguantar la emoción de su regreso.

Tal parece que el hombre tendrá un programa periodista donde podrá estar más cerca de la gente a pie. Ahora bien, esto seguramente lo alejará nuevamente de sus proyectos personales, los cuales había empezado a impulsar en gran manera en sus redes sociales, con diferentes videos en los que realizaba ciertos reportajes de temas coyunturales. Sin embargo, no todo ha sido alegría para Juan Diego Alvira, quien sin duda alguna tuvo que pasar por un mal momento durante su estadía en Buen día Colombia, del canal RCN.

Y es que, para nadie es un secreto que en este tipo de matutinos los invitados deben realizar diferentes cosas que les ponen en el programa. Pues Juan Diego Alvira no fue la excepción a esta regla y en Buen día Colombia lo pusieron a hacer un sin fin de cosas. Eso sí, llegó el punto donde el periodista no aguantó más y decidió negarse a hacer lo que le pedían las presentadoras del programa de RCN. "Ya he hecho mucho el ridículo, mucha payasada" fue lo que dijo el presentador cansado de las solicitudes que le hacían, sin duda alguna se mamo del ridículo que lo obligaron a hacer.

