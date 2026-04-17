- En medio de la campaña presidencial con De La Espriella en la carrera, su bufete escoge un nuevo director

El nuevo socio director del reconocido bufete De La Espriella Lawyers es el jurista Carlos Sánchez Cortés, lo que marca un hito importante en la historia de la firma. Este cambio se produce en un momento de transición institucional, ya que su fundador, Abelardo De La Espriella, se apartó hace algunos meses para enfocarse en su proyecto político rumbo a la Casa de Nariño. En este contexto, la firma enfrenta el reto de mantener el prestigio y la reputación construidos a lo largo de más de dos décadas.

Desde su fundación en 2002, De La Espriella Lawyers se ha consolidado como una firma especializada en Derecho Penal y litigios de alto perfil, participando en casos mediáticos de gran relevancia nacional. Entre ellos se destacan el proceso judicial por la muerte de Rosa Elvira Cely, el caso del ataque con ácido a Natalia Ponce de León y litigios relacionados con la defensa del territorio en Matamoros frente a intereses mineros en la región. Estos casos han posicionado al bufete como uno de los más influyentes y solicitados en Colombia.

Durante años, y debido a la magnitud de estos procesos, Abelardo De La Espriella lideró la dirección del despacho. Sin embargo, la compañía ha evolucionado y ahora la responsabilidad recae en Carlos Sánchez Cortés, jurista egresado de la Universidad Santo Tomás de Aquino con especialización en Responsabilidad y Daño Resarcible de la Universidad Externado de Colombia, y con más de 22 años de experiencia en el ámbito jurídico.

A lo largo de su trayectoria, Sánchez Cortés ha intervenido en diversos casos relevantes, como la representación de la señora Patricia Casas en una de las denuncias interpuestas contra Hollman Morris; el proceso de herencia de la familia del exalcalde del Deportivo Cali, Humberto Arias García, y su participación en actuaciones relacionadas con aclaraciones del abogado Gonzalo Guillén frente al bufete De La Espriella, entre otros asuntos de interés público. Su frase distintiva, “No hay causas perdidas, ni batallas pequeñas”, resume su enfoque profesional.

Con su llegada a la dirección, se espera una etapa de continuidad, fortalecimiento institucional y expansión estratégica del bufete, en un entorno jurídico cada vez más competitivo, varios grupos reconocidos tiene apoyo en el extranjero. La firma enfrenta el desafío de innovar sin perder su identidad, consolidando su presencia en litigios complejos y representación de alto impacto, mientras adapta su estrategia a las nuevas dinámicas del derecho en el país.

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