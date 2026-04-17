- Un abogado barranquillero logró la libertad de la exesposa de Nicolás Petro quien destapó sus delitos

Los argumentos de Aliat Freja Calo convencieron al juez penal de Barranquilla para que levantara la medida de aseguramiento contra Day Vásquez y obtuvo la libertad

El proceso judicial contra Nicolás Petro registró un nuevo giro con la decisión de un juez de Barranquilla de levantar la medida de aseguramiento contra Daysuris Vásquez, exesposa de Petro. La mujer recuperó su libertad el pasado 15 de abril de 2026, luego de que la justicia valorara su colaboración con las autoridades y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos en su caso. La determinación representa un avance significativo para su equipo de defensa y reconfigura otro de los episodios en el mediático proceso.

La defensa de Vásquez está a cargo del abogado Alait De Jesús Freja Calao, un jurista con más de 25 años de experiencia en el ámbito penal. Es egresado de la Universidad de la Costa y cuenta con una especialización en Derecho Penal y Criminología. En este caso, tuvo que enfrentar las acusaciones de la Fiscalía General de la Nación, que señalaban a su clienta por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales.

En un comienzo, Daysuris Vásquez tuvo un papel clave como testigo en las investigaciones contra Nicolás Petro. Sin embargo, su situación jurídica cambió con el avance del proceso. De acuerdo con su abogado, pasó “de denunciante a investigada”, lo que marcó un punto de inflexión en su participación dentro del caso. La investigación contra el hijo del presidente comenzó oficialmente en marzo de 2023, y desde entonces ha estado acompañada de una fuerte exposición mediática.

En medio del desarrollo judicial, Vásquez y Nicolás Petro formalizaron su divorcio, un hecho que se conoció públicamente en corto tiempo y que aumentó el interés. La cobertura constante de los medios ha sido una de las características principales del caso, que ha mantenido la atención nacional desde sus primeras revelaciones.

Para Freja Calao, la defensa de Vásquez se ha convertido en uno de los casos más visibles de su carrera. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado como coordinador académico de la Defensoría del Pueblo en la Regional Atlántico y ha trabajado como investigador en instituciones como la Universidad de la Costa, la Universidad Libre de Barranquilla y la Universidad del Atlántico. Su práctica se ha enfocado principalmente en el litigio penal.

La reciente decisión judicial no solo marca un nuevo capítulo en la situación de Daysuris Vásquez, sino que también introduce cambios relevantes en el desarrollo del proceso contra Nicolás Petro, que continúa bajo la lupa de la justicia y la opinión pública.

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