- Dos bufetes colombianos se mantienen en el top 5 compitiendo con las multinacionales del derecho

El bufete Brigard Urrutia, que tiene como director a Carlos Fradique-Méndez, en 2025 logró conseguir el título del bufete con mayor número de ingresos. Según lo reportado, registraron utilidades por 174.762 millones de pesos, superando de lejos al segundo grupo, Philippi Prietocarrizosa, que consiguió 134.035 millones de pesos, consolidándose como líder destacado del sector legal en el país durante ese año.

La hazaña se ve ampliada por ser Brigard Urrutia una de las pocas firmas de abogados grandes que no tiene alianzas con bufetes internacionales como el grupo Posse Herrera Ruiz (PHR). Los abogados de Posse Herrera Ruiz en 2016 firmaron una alianza con la firma española Cuatrecasas; con ese pacto lograron ofrecer servicios en España y Portugal, ampliando significativamente su alcance y su capacidad de atención a clientes internacionales.

Posse Herrera Ruiz, que tiene dentro de sus filas a Jaime Herrera como socio corporativo, fue el quinto negocio con mayor cantidad de utilidades al llegar a 109.932 millones de pesos. El negocio sobresale por sus servicios en transacciones complejas, fusiones y litigios corporativos, áreas en las que ha construido una sólida reputación dentro del mercado jurídico colombiano en los últimos años.

El otro grupo colombiano que llegó a la lista de bufetes con mayor cantidad de ingresos se llama Belisario. Sus números son envidiables: en 2025 facturó cerca de 110.876 millones de pesos. El grupo es dirigido por el doctor Belisario Velásquez Pinilla y se especializa en asesoría jurídica laboral, seguridad social, entre otros. Un hito que se le compara con Philippi Prietocarrizosa, que es de carácter internacional y tiene presencia en distintos países.

Prietocarrizosa proviene de la fusión en 2015 de varias firmas reconocidas de abogados. Los juristas eran de Chile, Colombia, España y Perú. En Colombia, Hernando Padilla se desempeña como socio director; en 2025 lograron utilidades por 134.035 millones de pesos. Su fuerte es justamente poder ofrecer servicios en varios países de Latinoamérica, lo que le permite competir con firmas globales.

Otro actor importante en la lista de bufetes de abogados con mayor número de utilidades en 2025 es Baker McKenzie, que en Colombia tiene como socio director a Alejandro Mesa Pardo, cargo que asumió en julio de 2020. No obstante, Baker McKenzie se fundó en Chicago, Estados Unidos, en 1949 y hoy es una de las más importantes del mundo. En Colombia logró facturar 121.767 millones de pesos, manteniendo una presencia sólida y creciente.

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