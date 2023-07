En defensa de la Coca-Cola

He intentado por todos los medios dejarla, pero siempre está ahí, como un gorila apretándome. Cuando la dejo me amargo. Es mi peor vicio, pero soy feliz

Uno a los 46 años necesita aferrarse a algo. Ya no creo en Dios, así que tengo vicios. Dejé el cigarrillo, la marihuana me aburre, así que me quedé con la Coca-Cola. No existen parches para dejar la Coca-Cola. Técnicamente, a pesar de todo el daño que hace, es legal. En internet uno puede encontrar videos de gente destapando baños echando un litro de esta gaseosa. Pero he decidido no creer. Por momentos me repugna mi vicio. Opto por comer sin azúcar. Quitar cualquier vestigio de azúcar de mi vida. Pensar en las aguas negras del capitalismo y todos esos rezagos que aún tiene el hippie que agoniza en mí. Pero siempre caigo. La vida es muy dura para no intoxicarse. Las mentiras, como los dulces, te hacen feliz. Y yo necesito estar feliz. Por eso voy a hacer esta defensa de la Coca-Cola. Por eso ustedes me van a matar porque voy a cometer el anatema de hablar de los beneficios de la Coca-Cola

Desde hace más de un año empecé a salir a correr. Empecé a hablar de tenis, de distancias, de resistencia. Terminé con cualquier tipo de vida social. Con la misma compulsividad con la que alguna vez tomé alcohol salgo a correr. Primero fueron 5 kilómetros, llegué a 10 y ahí trato de mantenerme. Todos los días tengo una victoria: vencer el frío bogotano y salir a las 5:40 de la mañana. El frío cada vez me da menos miedo. Los atracadores deberían ser mis peores enemigos. Me pongo los audífonos, la lista de reproducción y el mundo deja de existir. Cuando llego me siento con patente de corso para desayunar lo que sea. A veces soy tan esclavo a mi vicio que decido pasar los huevos con una Coca-Cola fría.

Dicen que si una persona hace ejercicio todos los días está blindado para las enfermedades más dolorosas. Salir a correr ya es tortuoso. Meterle una dieta al ejercicio se me hace tan horrible como cuatro años en Treblinka. Entre mis motivaciones para salir a correr está sobre todo, intentar comer lo que sea.

Y ahí voy, razonablemente gordo, sin problemas de diabetes, saludable teniendo en cuenta lo que he masacrado al cuerpo. Y no pienso dejar la Coca-Cola. No me interesa. Si uno quiere dejar la Coca-Cola con juicio y ver resultados debe olvidase de todas las bebidas azucaradas. Y no, no quiero tomarme un agua con limón con una hamburguesa. Quiero mi pan con la Coca-Cola todas las tardes. Soy un maleducado. Soy un boomer. Mi mamá no me supo alimentar. Si, si llego a tener un hijo no cometeré el crimen de darle una Coca-Cola. Sin embargo, jamás cometeré el crimen de tener hijos.

Los centenialls van a salvar al mundo. No fuman, no contaminan, no toman Coca-Cola. ¡Qué aburridos son los santurrones! Yo me hundiré entre mi vicio hasta el final, que bien podría ser mañana, y lo esperaré como se debe, tomándome una Coca-Cola bien fría. Coca-Cola es capitalismo puto, el símbolo de todo lo que odio. Pero me encanta.