Así es el único hotel nudista que hay en Colombia

El turismo en Colombia se ha ido renovando con los años, es por esto que algunas de las playas menos concurridas en Colombia han pasado a ser nudistas como Boca del Saco, una playa ubicada en el Parque Tayrona en Santa Marta. Aunque legalmente no está constituida como una playa nudista, los visitantes suelen practicar esta modalidad ya que es una playa no muy concurrida. Sin embargo, no hay que ir tan lejos para disfrutar un espacio de estos, a tan solo algunos kilómetros de Bogotá se encuentra el único hotel nudista en Colombia.

La desnudez se les ha inculcado a las personas que es algo de lo que avergonzarse y por ello se tienden a cubrir completamente. Sin embargo, en el único hotel nudista en Colombia, no es algo que se satanice, ni se juzgue. Aquí le contamos algunos detalles de este espacio

‘The Naked House’, el único hotel nudista en Colombia

El hotel es la idea de un ingeniero químico que se aburrió de la vida corporativa y se metió, mejor, en el universo del turismo, primero convencional y ahora nudista. ‘The Naked House’ nombre del hotel, actualmente cuenta con dos sedes una en Nemocón y otra en Útica.

Las políticas y condiciones son las mismas para los dos lugares. Sin embargo, parece que el clima ayuda un poco para que la cuestión de la desnudez se perciba de una manera diferente.

La sede en Nemocón se encuentra a 27 km del parque Jaime Duque y ofrece alojamiento, restaurante, jardín, terraza y bar. La noche allí puede costar entre 300 mil y 400 mil pesos dependiendo de la fecha, la habitación y el operador que se consulte.

‘The Naked house tropical’, es la sede en Útica a solo 75 km de distancia de Bogotá. Como su nombre lo indica tiene un concepto mucho más tropical; rumba, cócteles y piscina.

Aunque en toda su publicidad e incluso en su página web solo se ven siluetas de hombres y solo se les menciona a ellos, las mujeres también tienen un espacio en este hotel.