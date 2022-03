En Colombia 1 de cada 3 jóvenes es 'NiNi': ni estudian, ni trabajan

Son muchas más las mujeres sin ocupación que los hombres, y en total suman más de tres millones los que no tienen nada que hacer

De acuerdo con las cifras publicadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la tasa de desempleo (TD) para las personas entre 14 y 28 años alcanzó un 20,6% en el trimestre móvil de noviembre de 2021 a enero de 2022.

Dicho valor fue inferior en 2,1 puntos porcentuales (p.p.) al del mismo trimestre del periodo anterior (noviembre de 2020 – enero de 2021), cuando fue de 22,7%. Sin embargo, superó en 3 p.p. al del mismo trimestre correspondiente a noviembre de 2019 a enero de 2020, antes del inicio de la pandemia, momento en el que alcanzó 17,6%. En este sentido, aunque el desempleo juvenil ha dado muestras de recuperación en 2022, no ha alcanzado los niveles previos a la pandemia.

Al analizar el comportamiento histórico del desempleo juvenil en el trimestre móvil de noviembre a enero, se observa que, desde 2015, se viene presentando una tendencia ascendente (ver gráfica). En efecto, en el trimestre de noviembre de 2014 – enero de 2015 la tasa de desempleo juvenil fue de 15% y fue aumentando en los siguientes periodos de manera progresiva, al punto de que no ha logrado descender de ese nivel (ver gráfica).

La tasa de ocupación de la población joven

La Tasa de Ocupación (TO) para el total de personas jóvenes se ubicó en 43,1%, lo que representó una disminución de 1,2 p.p. frente al trimestre móvil de noviembre 2020 – enero 2021, cuando se ubicó en 44,3%.

Según el DANE, las posiciones ocupacionales que mayores jóvenes concentraron en el periodo estudiado, fueron Empleado particular (49,6%) —aquellos trabajadores que se comprometen a prestar servicios de carácter intelectual o intelectual y material en virtud de una remuneración— y Cuenta propia (37,7%) —son los mismos trabajadores independientes, es decir que trabajan por su cuenta—.

Otras posiciones ocupacionales en las que se encuentran los jóvenes son: Jornalero o peón (4,2%), Trabajador sin remuneración —incluye trabajadores familiares sin remuneración y a los trabajadores sin remuneración en empresas de otros hogares— (4,0%), Empleado del gobierno (1,9%), Empleado doméstico (1,6%), Patrón o empleador (1,0%) y Otros (1%).

La entidad también destacó que la rama de actividad económica que concentró el mayor número de ocupados jóvenes fue Comercio y reparación de vehículos (19,4%) seguida de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (14,6%). En cambio, las que menos concentraron fueron Actividades inmobiliarias (0,6%) y Suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos (1,2%).

¿Cuántos jóvenes ni estudian ni trabajan en Colombia?

En el informe, el DANE destacó que Colombia cuenta con 11.352.000 jóvenes entre 15 y 28 años en edad de trabajar. No obstante, de ese total 3.120.000 no estudiaban ni se encontraban ocupados durante noviembre de 2021 y enero de 2022. Esto significa que casi 1 de cada 3 jóvenes (el 27,5%) en edad de trabajar no estaban trabajando ni estudiando en el periodo estudiado.

Cuando se analiza este dato por sexo, se evidencia que la situación es especialmente preocupante en el caso de las mujeres, pues prácticamente duplican a los hombres que ni estudian ni trabajan. En efecto, 2.056.000 mujeres jóvenes ni estudian ni trabajan, cifra que se reduce a 1.064.000 en el caso de los hombres jóvenes.

