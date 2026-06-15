- Elon Musk hace historia en Wall Street: SpaceX debuta en bolsa y dispara su fortuna

La audaz movida bursátil elevó de un golpe su fortuna a USD 1,1 billones convirtiéndolo ahora sí en el hombre más rico del mundo

Elon Musk se ha convertido en la primera persona en la historia en alcanzar un patrimonio neto de un billón de dólares, impulsado por la mayor oferta pública inicial jamás registrada en los mercados financieros con su compañía SpaceX.

La empresa de cohetes, satélites e inteligencia artificial fue fundada por Musk en el año 2002 con el sueño de transformar la exploración espacial en una actividad accesible y económicamente viable, ambición que el empresario cultivó desde su infancia inspirado por las historietas de ciencia ficción.

Los inicios financieros de la compañía reflejan un crecimiento exponencial. En enero de 2015, SpaceX logró asegurar una inyección de capital de 1.000 millones de dólares proveniente de Google y Fidelity Investments a cambio del 8,33 % de la participación de la empresa, fijando en ese momento su valoración en un rango de entre 100 millones y 1.200 millones de dólares. Once años después y tras su esperado desembarco en Wall Street, la compañía ha recaudado cerca de USD 75.000 millones en una sola jornada gracias a la emisión de 555,6 millones de acciones a un precio de USD 135 cada una, elevando el valor total de mercado de SpaceX a un aproximado de USD 1,75 billones.

La consolidación de la mayor fortuna del planeta

Elon Musk controla de manera directa el 42 % del capital económico de SpaceX, una porción que equivale a cerca de USD 735.000 millones, además de preservar una posición de control corporativo reforzado mediante acciones dotadas con derechos especiales de voto. Al sumar a este patrimonio el valor de sus participaciones en otras compañías de vanguardia como Tesla, The Boring Company y Neuralink, la fortuna consolidada del magnate ronda actualmente los USD 1,1 billones, posicionándolo indiscutiblemente como la persona más rica del mundo.

El atractivo que SpaceX proyecta ante los inversionistas trasciende sus unidades de negocio actuales, las cuales están lideradas por los lanzamientos comerciales de la familia de cohetes Falcon y la red de internet satelital Starlink. Gran parte de la confianza del mercado se fundamenta en su portafolio de proyectos futuros, enfocados estratégicamente en la exploración de espacio profundo, desarrollos de inteligencia artificial de última generación, diseño de semiconductores e infraestructura tecnológica avanzada.

Gwynne Shotwell la mano derecha de Musk en SpaceX

Detrás del éxito comercial y operativo de SpaceX se encuentra Gwynne Shotwell, quien ingresó a la compañía como la séptima empleada contratada y ejerce desde el año 2008 como presidenta y directora de operaciones.

Gwynne Shotwell quien le apostó su carrera a SpaceX se ha visto recompensada con una fortuna estimada en 2.100 millones de dólares

Nacida en la pequeña localidad de Evanston (Illinois), siendo la mediana de tres hermanas en un hogar conformado por un cirujano y una artista, Shotwell orientó su futuro hacia la ingeniería mecánica tras asistir a una conferencia organizada por la Sociedad de Mujeres Ingenieras en el Instituto de Tecnología de Illinois. Posteriormente, inició su trayectoria profesional en Chrysler Motors mientras culminaba una maestría en matemáticas aplicadas, antes de vincularse de lleno a la industria aeroespacial en corporaciones como Aerospace Corp y Microcosm Inc.

Durante años, la labor de Shotwell en SpaceX estuvo enfocada primordialmente en la estrategia comercial y el desarrollo de mercados. Su rol fue determinante para convencer a la comunidad de inversionistas sobre la viabilidad de la empresa, así como para definir el portafolio de productos y sus respectivos nichos comerciales.

Entre sus mayores logros destaca la adjudicación del primer contrato de Servicios Comerciales de Abastecimiento con la NASA para el transporte de carga y suministros a la Estación Espacial Internacional. La empresa viviría de sus contratos con la NASA durante más de una década. Asimismo, Shotwell ha sido la pieza fundamental en la consolidación de la demanda global para el cohete reutilizable Falcon 9 y para la constelación de banda ancha Starlink, unidad que en la actualidad genera el grueso de los ingresos y beneficios de la operación.

El salto a la lista de multimillonarios

La ejecutiva, que en sus inicios dudó durante un mes antes de aceptar formar parte de lo que en su momento describió como una idea loca de un millonario sudafricano con escasas probabilidades de materializarse, ha visto recompensada su apuesta profesional de largo plazo.

En el año 2025, Shotwell percibió un salario base de 1 millón de dólares. Sin embargo, sus compensaciones en acciones y bonificaciones alcanzaron un valor total equivalente a 85,8 millones de dólares, una cifra que la ubica entre los ejecutivos mejor pagados de los Estados Unidos. Gracias a su participación accionaria del 0,11 % de SpaceX, la cual asciende a aproximadamente 12 millones de acciones, Shotwell ha ingresado formalmente a las listas mundiales de multimillonarios.

Shotwell no es la única beneficiada con esta salida a bolsa que creó 4.400 millonarios en un solo día. 400 de ellos ahora tienen una fortuna superior a los 100 millones de dólares y no se trata de inversores de capital riesgo. Son empleados de SpaceX: soldadores, técnicos y personal de cafetería, ya que durante dos décadas la empresa remuneró a todos sus empleados con acciones en lugar de salarios más altos.

Esta por ejemplo, Juan Hernández quién emigró de México y en 2015 consiguió un trabajo de soldador por contrato por 28 dólares la hora. Afirma que ni siquiera sabía qué era SpaceX. La empresa le otorgó una participación accionaria de 10.000 dólares y le permitió comprar más acciones mediante deducciones de nómina. Esa participación valía 880.000 dólares al momento de salir a bolsa a un precio de USD 135 la acción, pero al cierre del viernes ya se había superado los USD 160 por título.

🔥INCREIBLE🔥



Este hombre se mudó de México a EE.UU.



Trabajó como soldador en SpaceX durante 10 años ganando $28 por hora.



Recibió $10,000 en acciones de la empresa.



Después del IPO de ayer de SpaceX, sus acciones valen cerca de $1 millón.



Es uno de los 4.400 empleados que… — Healthy Pockets (@healthy_pockets) June 13, 2026

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