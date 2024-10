- Ellos son los sobrevivientes de las bombas atómicas de Japón que ganaron el Nobel de Paz

Por sus esfuerzos para librar al mundo de las armas nucleares fue reconocida con el premio Nobel de Paz la organización japonesa Nihon Hidankyo.

El grupo, fundado en 1956, está formado por sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki; también se le conoce a la organización como Hibakusha, nombre que se le da a las víctimas de bombardeos de ese tipo en Japón.

Con el paso del tiempo, se ha convertido en la agrupación Hibakusha más grande e influyente en todo el territorio japonés. Son un movimiento que juega un papel fundamental en la creación cultural en torno a la memoria y la pedagogía antinuclear, mientras que cada vez son menos los sobrevivientes de esas explosiones que el próximo año llegarán a su aniversario número 80.

Según el Comité Noruego, "Hibakusha recibe el premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos para lograr un mundo sin armas nucleares y por demostrar, a través de testimonios, que las armas nucleares nunca deberían volver a utilizarse".

Para Toshiyuki Mimaki, director de Nihon Hidankyo, este galardón “será una gran fuerza para hacer entender al mundo que la abolición de las armas es posible”. Sus declaraciones fueron emitidas desde Hiroshima, una de las dos ciudades japonesas blanco del inédito ataque atómico por parte de Estados Unidos el 6 de agosto de 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

De esta manera, el Nobel de Paz premia los esfuerzos de toda una vida de los testigos de las dos únicas bombas atómicas que han sido utilizadas en el mundo, quienes se han empeñado en luchar por un planeta sin armas nucleares. En ese sentido, sus vidas y testimonios son fundamentales para entender la crudeza y el horror de este tipo de artefactos.

"Los Hibakusha nos ayudan a describir lo indescriptible, pensar en lo impensable y, de alguna manera, comprender el dolor y el sufrimiento incomprensibles causados ​​por las armas nucleares", señaló el Comité Noruego.

Por su parte, Mimaki insistió en que “las armas nucleares deben ser abolidas absolutamente”.

No es la primera vez que el Nobel de la Paz ha elogiado los esfuerzos para eliminar esos potentes explosivos. En 2017, la Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares ganó el premio Nobel de la Paz y, en 1995, por “sus esfuerzos por disminuir el papel que desempeñan las armas nucleares en la política internacional”, le fue entregado el galardón de esta categoría a Joseph Rotblat y las Conferencias Pugwash sobre Ciencia y Asuntos Mundiales.

Vale la pena recordar que el año pasado el galardón fue otorgado a Narges Mohammadi, la activista iraní encarcelada por defender los derechos de las mujeres y la democracia. Entonces, el comité del Nobel afirmó que el premio reconoce a “los cientos de miles de personas” que protestaron contra “las políticas de discriminación y opresión del régimen teocrático de Irán dirigidas contra las mujeres”.

Leer tambiénIrán: Narges Mohammadi, premio Nobel de la Paz, condenada a un año de prisión por “propaganda"

"Una guerra nuclear podría destruir nuestra civilización"

Dadas las circunstancias actuales, “es alarmante que hoy este tabú contra el uso de armas nucleares esté siendo puesto a prueba con severidad", afirmó Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, sin nombrar a un país en específico.

"Las armas nucleares actuales tienen un poder destructivo mucho mayor. Pueden matar a millones de personas y tendrían un impacto catastrófico en el clima", agregó el dirigente de la organización, mientras que hacía énfasis en que "una guerra nuclear podría destruir nuestra civilización".

Las amenazas de usar armas nucleares están presionando la importante norma internacional, el tabú del uso de armas nucleares

La entrega del Nobel a Nihon Hidankyo ocurre en un momento en el que la guerra ha avanzado en los diferentes conflictos en curso; con Medio Oriente en máxima tensión por el fuego cruzado que ha dejado a decenas de miles de muertos en la Franja de Gaza y ahora también en Líbano, la guerra en Ucrania en camino a su tercer aniversario, y países con contextos como el de Sudán, que padecen a diario una violencia generalizada que extermina todos los derechos de la población civil.

“Está muy claro que las amenazas de usar armas nucleares están presionando la importante norma internacional, el tabú del uso de armas nucleares”, subrayó Watne Frydnes en respuesta a una pregunta sobre si la retórica de Rusia en torno a las armas nucleares en su invasión a Ucrania había influido en la decisión de este año.

Uno de los mayores esfuerzos de Nihon Hidankyo ha sido el del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TNP). La organización japonesa recolectó tres millones de firmas de apoyo previo a la conferencia de negociación y presentó ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) otros 13,7 millones de firmas más para que se adhirieran al pacto todos los países del mundo.

Finalmente, el TNP entró en vigor en enero de 2021 y, en junio del año pasado, algunos de los supervivientes de las bombas atómicas asistieron a la primera Conferencia de las Partes que tuvo lugar en Austria, en donde dejaron claro la necesidad de abolir esos potentes explosivos.

The #NobelPeacePrize 2024 is awarded to the Japanese organisation Nihon Hidankyo 🕊️ #NihonHidankyo #NobelPeacePrize2024 #NorwegianNobelCommittee pic.twitter.com/oxMgBpq9ah