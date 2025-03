Ellos son los 3 gringos que se inventaron Airbnb, la plataforma más usada para alquilar casas y fincas

En los últimos años, la tendencia de alquilar casas o apartamentos para hospedarse durante las vacaciones, en vez de hacerlo en una habitación de hotel como era tradicional, es cada vez más creciente. Y es que plataformas como Airbnb permiten contactar directamente a quienes ofertan sus espacios para alojar parejas, familias e incluso personas solas que buscan salir de la rutina.

En poco más de una década, Airbnb ha pasado de ser una idea improvisada entre amigos a convertirse en una de las plataformas más influyentes del mundo en la industria del turismo y la hospitalidad.

Airbnb comenzó su camino en 2008, cuando dos de sus fundadores, Joe Gebbia y Brian Chesky, se mudaron de Nueva York y buscaron ganar algo de dinero para llegar a fin de mes y poder pagar la renta. En su casa tenían un espacio libre que decidieron adecuar para recibir a algunos viajeros.

Los hoteles tenían poco espacio, pues se estaba realizando un evento de gran magnitud en la ciudad, y fue en ese momento cuando los dos jóvenes diseñadores vieron la oportunidad. Compraron colchones inflables y crearon un sitio web básico llamado "Air Bed & Breakfast".

Sus primeros tres clientes (dos hombres y una mujer) pagaron 80 dólares cada uno por quedarse una noche y recibir su desayuno. Durante el tiempo que duró la convención, ganaron cerca de 1.000 dólares.

El éxito de esta primera experiencia llevó a Chesky y Gebbia a asociarse con Nathan Blecharczyk, el "tercer mosquetero", un ingeniero informático. Juntos, comenzaron a trabajar en una versión mejorada de la plataforma y en 2008 relanzaron el sitio.

El modelo de negocio era sencillo:

