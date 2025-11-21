Ellos son la mente maestra detrás de Plaza Central, famoso centro comercial que le montó pelea a los outlets

Lo que empezó como un ambicioso proyecto en la Avenida de las Américas hoy pertenece a un fondo que domina varios centros comerciales del país

Visitar la zona de la Avenida de las Américas con carrera 68 era casi una parada obligada para quienes querían conseguir prendas y zapatos a buen precio. Durante años, el reinado de los outlets convirtió este sector en uno de los más concurridos del occidente de Bogotá. Sin embargo, esa hegemonía tuvo que afrontar una dura competencia a partir de octubre de 2016, cuando abrió al público un nuevo y ambicioso complejo comercial: Plaza Central.

La gran cantidad de marcas que albergó desde su inauguración y sus múltiples plazas de estacionamiento lo llevaron rápidamente a convertirse en el lugar favorito de miles de bogotanos durante los últimos años. Familias completas, jóvenes y compradores mayoristas comenzaron a llegar no solo por las tiendas, sino por la experiencia completa que ofrecía el centro comercial. Pero, detrás de este éxito, hay un grupo empresarial en el país que logró consolidarlo como uno de los proyectos comerciales más importantes de la capital.

Ellos son los dueños de Plaza Central, el popular centro comercial de Bogotá

En un inicio, la construcción de este enorme centro comercial, ubicado en una zona estratégica de la ciudad, fue liderada por un grupo de varios inversionistas. Detrás de su desarrollo estuvieron algunas empresas de gran peso en el país, como la Constructora Colpatria y, según se ha conocido, también Ospina & Cía. De hecho, esta última, dirigida por Andrés Arango en ese entonces, se encargó de la gerencia, la comercialización y la administración inmobiliaria del proyecto, que desde el comienzo fue concebido como uno de los más ambiciosos de la capital.

Plaza Central en sus inicios. Foto: Constructora Experta.

Pero en 2019, tres años después de su apertura, una noticia sorprendió al sector inmobiliario. La empresa PEI, un vehículo de inversión inmobiliaria del país, administrado por PEI Asset Management, compró en su totalidad Plaza Central. Esta compañía ya había realizado una inversión previa para adquirir un porcentaje del reconocido centro comercial, pero a partir de ese momento se convirtió en su único propietario.

Así, los más de 75.000 metros cuadrados de área comercial, sus cuatro pisos y cerca de 3.000 parqueaderos quedaron en manos de esta empresa colombiana, que en los últimos años ha fortalecido su posición en el mercado de bienes raíces comerciales. PEI Asset Management nació hace más de 15 años y desde 2009 comenzó a ofrecer Títulos Participativos en la Bolsa de Valores de Colombia. Durante su primer año, contaba con apenas 24 inversionistas, una cifra que contrasta con los más de 6.500 que la respaldan en la actualidad.

José Alberto Corrales Castro, presidente de Pei Asset Management.

La compañía es dirigida actualmente por José Alberto Corrales Castro, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, quien ha estado al frente de la consolidación y expansión del portafolio inmobiliario del grupo. Junto a él se encuentra María Alejandra Cardozo Otoya, vicepresidenta de inversiones y nuevos negocios, cargo que asumió en 2022, aunque lleva más de una década vinculada a la organización, por lo que seguramente hizo parte del equipo que estuvo detrás de la compra final de Plaza Central.

Además, según se ha conocido, PEI tiene participación en otros centros comerciales del país. Es propietario de un alto porcentaje de Jardín Plaza, en Cali, uno de los complejos más importantes del suroccidente colombiano. De igual forma, es uno de los socios del centro comercial Nuestro Bogotá, ubicado en inmediaciones del aeropuerto El Dorado. Presencias que ratifican la fortaleza y relevancia de este grupo dentro del sector inmobiliario y comercial colombiano.

