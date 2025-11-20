- El desconocido pueblo de Cundinamarca cerca a Bogotá, ideal para disfrutar de un buen clima y piscinas

Este municipio cerca a la ciudad es un paraíso oculto a pocas horas de viaje y combina paisajes, calma y piscinas lejos de las multitudes

Las lluvias y el clima indescifrable han vuelto a Bogotá, causando resfriados y más de un mal rato. Por eso, muchos están buscando destinos ideales para los fines de semana. Sin embargo, estos lugares suelen estar llenos, lo que dificulta disfrutar de la calma que deberían ofrecer. Aunque no muy lejos de la capital, existe un desconocido pueblo de Cundinamarca que resulta ideal para quienes buscan la tranquilidad que solo los municipios pueden brindar. Este lugar es perfecto para quienes desean descansar, salir de la rutina y encontrar un destino no tan concurrido, pero sí muy agradable.

Bituima, el desconocido pueblo de Cundinamarca ideal para descansar y conocer piscinas

Más allá de Melgar, La Mesa, Anapoima y otros destinos tradicionales, se encuentra un hermoso lugar que no está muy lejos de Bogotá. Se trata de Bituima, un desconocido municipio de Cundinamarca que se ubica entre 86 y 100 kilómetros de la ciudad, dependiendo del punto de salida. El viaje toma alrededor de dos horas, por lo que no resulta tan largo en comparación con otros destinos que suelen ser mucho más concurridos.

La ruta para llegar a este municipio es por Facatativá, ingresando ya sea desde la calle 13 o la calle 80. De allí se continúa hacia Albán y, algunos kilómetros más adelante, se encuentra Bituima: un hermoso destino natural, lleno de paisajes y, lo mejor de todo, con varias piscinas que se pueden disfrutar al máximo. A continuación, le contamos qué puede hacer en este lugar y por qué es tan ideal para descansar.

Todos los encantos de este municipio cercano a Bogotá

Uno de los mayores atractivos de Bituima, y del que el mismo municipio hace gala, son sus piscinas. Quienes lo visitan tienen la oportunidad de conocer hasta siete diferentes en este destino cercano a la capital. Una de ellas está ubicada en el casco urbano: se trata de la piscina municipal, ideal para los días soleados que escasean en Bogotá.

Una de las piscinas de Bituima.

Otra opción es la piscina del hotel Ocobos Real, a la que se puede ingresar sin necesidad de hospedarse, y en donde también se pueden disfrutar otras actividades de entretenimiento. A esto se suma la piscina del hotel Payacá, que ofrece un ambiente mucho más tranquilo y relajante, perfecto para pasar una jornada de total calma.

Finca Las Palmeras también cuenta con un espacio de piscina de agua natural, mientras que la piscina de Refugio Azul es otra alternativa que vale la pena conocer. Esta última se encuentra en una zona rodeada de árboles frutales y un entorno completamente natural. Finalmente, está la Hacienda La Grallaria, ubicada en el sector de Gualivá, un lugar ideal para desconectarse del mundo y disfrutar plenamente de la naturaleza.

Aunque las piscinas son su principal atractivo, Bituima ofrece mucho más. En este municipio también se pueden realizar actividades como avistamiento de aves, caminatas ecológicas y disfrutar de la gastronomía local. Un hermoso, pero poco conocido, pueblo de Cundinamarca que está lleno de encantos y espacios diseñados para relajarse y escapar de la desgastante rutina citadina.

