El centro comercial de Bogotá que invertirá mil millones de pesos para atraer más clientes

El centro comercial cerca al aeropuerto de la ciudad, quiere cerrar el año por lo alto con una experiencia única y gratuita para todos sus visitantes

Los centros comerciales se están alistando para conquistar a los clientes durante la época navideña, y muchos han empezado a hacer grandes cambios. Algunos incluso han encendido sus alumbrados antes de que arranque el mes de diciembre, mientras otros han hecho millonarias inversiones para rematar el año. Este es el caso de un centro comercial en Bogotá que quiere seguir atrayendo visitantes y consolidarse como uno de los referentes de la capital y, por qué no, del país. Le contamos de cuál se trata y qué está haciendo.

Las grandes inversiones de Nuestro Bogotá, el centro comercial que quiere seguir creciendo

Quizás muchos tengan presente este centro comercial por su ubicación estratégica y por sus propietarios. Sin embargo, ahora están en busca de atraer aún más clientes, y por eso realizaron una millonaria inversión. Recientemente, presentaron su nuevo espacio “Héroes del Mar”, un lugar donde todas las atracciones giran alrededor del famoso personaje animado Bob Esponja.

Para poder tener esta experiencia, tuvieron que invertir 1.100 millones de pesos. Este monto incluye las adecuaciones necesarias para montar la atracción, la decoración utilizada y el personal idóneo y especializado para operar el espacio. Lo más llamativo es que es la primera vez en América Latina que se ofrece una experiencia inmersiva de este tipo ligada a la temporada navideña.

Lo mejor es que este espacio no tendrá ningún costo para las personas que quieran vivirlo. Será una experiencia tanto para niños como para adultos, especialmente para los fanáticos de este popular programa de televisión. Eso sí, es importante tener en cuenta que las entradas diarias son limitadas, por lo que conviene revisar los horarios habilitados para poder conocer la famosa casa de piña, el Crustáceo Cascarudo y mucho más.

Con este plan, Nuestro Bogotá buscará consolidarse como uno de los centros comerciales más importantes de la ciudad. De esta manera, seguirá trabajando por convertirse en uno de los espacios más atractivos, apostándole a experiencias únicas para todos sus visitantes.

