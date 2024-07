Ella es la víctima de robo que perdió su dinero por consignar a Daviplata; con Nequi fue diferente

.Publicidad.

"Necesito que escuches y que no guardes tu dinero en una plataforma en específico", arranca diciendo la influencer e ingeniera ambiental Sophia Sanchez, quien explicó la enorme diferencia que encontró entre las medidas de seguridad entre las dos plataformas más famosas que los colombianos utilizan para ahorros y pagos y por qué recomienda no consignar a Daviplata. Además, remarcó las virtudes de la aplicación de Nequi.

Según ella, todo comenzó cuando la robaron saliendo de la universidad. Ella reconoce que se dejó robar de una forma muy absurda y que su enorme pecado fue sacar el celular cuando estaba pasando la estación Minuto De Dios de Transmilenio, sin darse cuenta que una de las ventanas del articulado estaba abierta.

Todo ocurrió en segundos. Cuando sacó su celular para poner un podcast, inmediatamente sintió que alguien se lo raponeó y se lo sacó por la ventana. Así que el primer consejo que Sánchez da a sus seguidores, es tener cuidado de no sacar el celular en este tipo de espacios.

¿Cómo perdió Sophia Sánchez la plata que tenía en su cuenta de Daviplata?

En la segunda parte del video, Sophia Sánchez explica que al verse sin su dispositivo, se apuró a cancelar todas sus cuentas. Aún cuando tenía una aplicación de I Phone de rastreo que hace más difícil el acceso.

De acuerdo a lo que Sánchez explica, le llegó un mensaje de Nequi avisando que su cuenta estaba bloqueada, porque no la habían reconocido en los accesos. Lo que ella agradeció profundamente al personal de la plataforma: "te amo Nequi con todo mi corazón, dijo".

Pero en Daviplata el procedimiento fue muy diferente. "Aquí va la parte trágica, no tengan su dinero en Daviplata", enfatizó ella antes de contar el modus operandi de los ladrones. Luego de comprobar la falencia con sus padres se dio cuenta que si el usuario le informa a Daviplata que no tiene contraseña, la solución de la plataforma fue enviar un mensaje de texto al mismo celular, que en este caso ha sido hurtado.

Así fue como la robaron y como lo que ella considera un sistema de seguridad deficiente de Daviplata, fue causante de que se quedara sin plata. Sánchez dice que quiso hacer el video para concientizar y para pedir a la gente que no use la famosa plataforma virtual de Davivienda, porque las personas que se han enterado del robo de su celular, no suelen saber que es tan fácil acceder a esta aplicación.

