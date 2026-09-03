Ella es la la huilense que Petro dejó atornillada en la gerencia de Electrohuila con un salario de $50 millones

Nika Cuellar y su padre, Hernando Ruiz, financiador clave de la campaña de Petro, concentran hoy un poder que pocos en el Huila se atreven a cuestionar

La gerente de Electrohuila, proyecta un grado de poder similar al de su padre, Hernando Ruiz López, gerente histórico de la firma de transportadores Coomotor durante cinco lustros y quizá la voz más influyente en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Neiva.

La influencia de ambos creció exponencialmente durante el gobierno de Gustavo Petro porque él, lejos de las tradicionales posturas de derecha que caracterizan a los gamonales, se jugó entero como jefe y financiador de la campaña presidencial. En el caso de ella, porque logró con facilidad un consenso en la asamblea de accionistas de la Electrificadora para aprobar una reforma estatutaria que terminó atornillándola en el cargo.

| Lea también: La alta funcionaria que Petro mantiene atornillada en el cargo llevó a dos de los suyos a rendir cuentas en el Congreso

Incluso la voz del gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, ha perdido fuerza frente a los intereses de ambos. Eso quedó demostrado el 20 de marzo 2026, durante la asamblea número 120, cuando el mandatario puso el grito en el cielo porque el orden del día estaba encabezado por un proyecto de reforma estatutaria redactado desde Bogotá, pero desconocido por gran parte de los asambleístas porque no fue previamente socializado.

Villalba también lucía incómodo aquel día porque, según se lee en el acta, la mayoría de los socios minoritarios, casi todos alcaldes de los municipios del departamento, se habían aparecido a la sesión y los pocos que acudieron aprobaron sin chistar el proyecto.

Lo que más le disgustaba al gobernador era que la reforma, redactada en los escritorios del Ministerio de Hacienda, socio mayoritario de la Electrificadora, trasladaba todo el poder de decisión hacia la junta directiva y restringía la capacidad de acción de otros ejecutivos y de los propios minoritarios débilmente representados.

| Lea también: El Parque Solar en Neiva que estrena la primera licencia ambiental exprés, un empeño de la ministra Irene Vélez

Su voz no fue escuchada, pero el punto que detonó la mecha de un escándalo es que la misma reforma establecía un periodo fijo para la gerente y atornillaba por cuatro años en el cargo, con un salario mensual de $50 millones, a Nika Duniezhka Cuellar.

El asunto tuvo impacto en el accidentado proceso de transición entre los gobiernos de Petro y de Abelardo De La Espriella. La nueva administración clasificó a la gerente Cuellar entre las cuotas que el petrismo dejó aseguradas con broches inamovibles en cargos con alta influencia económica.

La inconformidad del nuevo gobierno con el asunto fue tanta que el coordinador del empalme anticorrupción Germán Calderón España, abogado que ahora dirige la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, pidió a la Procuraduría investigar disciplinariamente a la gerente de la Electrificadora por una presunta manipulación de documentos llevados a la asamblea y de la asamblea misma.

La reforma de los Estatutos Sociales fue aprobada por mayoría accionaria, con una participación favorable del 83,030 % del capital social, mientras que el 14,481 % votó en contra, según consta en el acta a la Asamblea 120.

Germán Calderón España, quien hoy, en el gobierno dee De la Espriella, dirige la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, pidió a la Procuraduría investigar el nombramiento de la gerente.

Posteriormente, la Asamblea abordó la elección, designación o ratificación de la Junta Directiva y mantuvo una estructura de siete integrantes: representantes patrimoniales, un miembro independiente, un representante del departamento del Huila y, de manera temporal, pendiente la incorporación del representante de los trabajadores hasta culminar el proceso correspondiente. La plancha presentada fue aprobada por unanimidad con el 97,561 % de la participación accionaria presente.

| Lea también: Los huilenses que hicieron del embalse de Betania una mina de tilapia

Sin embargo, al asumir su nuevo periodo fijo de cuatro años la gerente fue acusada de hacer una barrida de por lo menos 170 cargos para meter a sus fichas. Ella lo niega con vehemencia pues dice que se trataba de personas que no eran de nómina, que prestaban servicios tercerizados y que representaban riesgos de potenciales demandas laborales.

Insiste en que está en marcha la recuperación financiera de la entidad que hoy reporta una utilidad neta de 168.712 millones de pesos, se depura con la ejecución de medidas de austeridad como el cierre de dependencias de alto costo administrativo y se proyecta hacia una reducción en las tarifas de energía locales, hoy entre las más altas del país.

El poder heredado

Sus críticos y detractores hablan de un proceso de enriquecimiento de Nika Duniezhka Cuellar. Una verificación de bases de datos demuestra que, aunque su posición es solvente, sus bienes son realidad los de su padre, el más poderoso transportador de la región.

Incluso los bienes declarados durante sus dos uniones conyugales no dan la idea de presunción o fastuosidad. Registra dos inscripciones de matrimonio en el Sistema de Información de Registro Civil. La primera corresponde a un matrimonio inscrito el 10 de marzo de 2021 en la Notaría 1º. de Neiva, Huila, donde figura como cónyuge Roberto Andrés Piedrahita. La segunda corresponde a un matrimonio inscrito el 26 de septiembre de 2022 en la Notaría 2º. De la misma ciudad, donde se casó con Lester Fabián Garrido.

La gerente de la Electrificadora del Huila, Nika Duniezhka Cuellar.

Sus movimientos en las corrientes financieras no llaman particularmente la atención. Frente a su endeudamiento actual, se registra una exposición total inicial de $2.195.868.000, con un saldo actual de $1.684.211.000 y un saldo en mora de $0, distribuidos principalmente entre los sectores financiero, cooperativo y real.

En el sector financiero, se evidencia un saldo actual total de $432.804.000, correspondiente a obligaciones de cartera de financiación y tarjetas de crédito, con una participación del 25,7 % dentro del total de las obligaciones. En el sector cooperativo, se registra una obligación de cartera bancaria, en calidad de codeudora, con un saldo actual de $331.491.000, equivalente al 19,7 % de participación.

Su conflictividad en escenarios judiciales se explica, en buena medida, por la sensibilidad de las funciones de los cargos que ha desempeñado. Un barrido por las bases de datos de la Rama Judicial arroja estos resultados procesales.

Proceso No. 11001310903920250027901

Corresponde a un proceso tramitado ante el Tribunal Superior – Penal de Bogotá, radicado el 16 de octubre de 2025. En este proceso, Nika Duniezhka Cuellar Cuenca figura como demandante, junto con Vladimir Salazar Arévalo. La demandada es la Superintendencia de Industria y Comercio. La última actuación registrada corresponde al 12 de junio de 2026.

| Lea también: Al banquillo la junta directiva de ISA que nombró de manera irregular a Jorge Carrillo presidente de la compañía

Proceso.41001310500220

Corresponde a un proceso ordinario laboral, tramitado ante el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Neiva, radicado el 29 de enero de 2025. La demandante es Johana Constanza Caviedes Rivas y Nika Duniezhka Cuellar Cuenca figura como demandada, junto con Electrificadora del Huila, Servientrega S.A., Alianza Temporales S.A.S. e Iván Posada Londoño. La última actuación registrada corresponde al 27 de febrero de 2025.

Proceso No. 41001333300620250023500

De acuerdo con la información revisada, corresponde a un proceso tramitado ante el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Neiva, en el cual Nika Duniezhka Cuellar Cuenca figura como vinculada, es decir, como tercera interviniente dentro del trámite judicial y no como parte demandante principal.

Proceso No. 41001333300520250023501

Este proceso también se encuentra relacionado con el Juzgado Sexto Administrativo Oral de Neiva. En la información analizada, Nika Duniezhka Cuellar Cuenca figura en calidad de vinculada, por lo que su participación corresponde a una intervención dentro del proceso, sin evidenciarse que actúe como demandante o demandada principal.

Proceso No. 4100133330062026000101

Corresponde a una acción de tutela en segunda instancia, presentada por Milton Eduardo Bravo España contra Electrificadora del Huila S.A. – Electrohuila, figurando Nika Duniezhka Cuellar Cuenca como vinculada. El Tribunal Administrativo de Neiva resolvió la impugnación confirmando el fallo de primera instancia. Posteriormente, la decisión fue notificada, quedó ejecutoriada y el expediente fue remitido a la Corte Constitucional para eventual revisión.

Proceso No. 41359408900120260015200

Corresponde a un proceso verbal sumario relacionado con servidumbres, promovido por Electrificadora del Huila S.A. contra Miller Bravo Garcés, Nelson Murcia Ordóñez y Sonia Heidman Murcia Ordóñez. En este proceso, Nika Duniezhka Cuellar Cuenca figura como representante legal. Durante el trámite se registró un auto que rechazó de plano el proceso por falta de competencia, así como posteriores actuaciones relacionadas con solicitudes de visualización y remisión del expediente.

Anuncios.

Anuncios..