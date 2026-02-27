Jorge Carrillo fue escogido por los votos de los 5 miembros de la junta a nominados por Ecopetrol, quienes podrían enfrentar procesos ante la Supersociedades

Los cinco votos que sellaron la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA el pasado 15 de agosto de 2024 fueron los de Ricardo Roa Barragán, presidente de Ecopetrol; David Alfredo Riaño, quien fue presidente de Ocensa, filial de Ecopetrol, y estuvo en el ojo del huracán por unos contratos para dotar a la petrolera con equipos de tecnología; Lucía Cristina Díaz, quien fuera secretaria general y jurídica y jefe de la Unidad de Control Interno de la Electrificadora de Santander; Luis Ferney Moreno, abogado amigo y promotor de Daniel Quintero, y Fabiola Leal Castro, abogada, especialista en Derecho minero energético y quien ocupó diferentes cargos en la Empresa de Energía de Bogotá desde 1993.

Este grupo de directivos, fieles al gobierno, se impuso por 5 votos contra los 4 de los demás miembros: Carlos Raúl Yepes, nominado por EPM (quién posteriormente renunció argumentando irregularidades en la elección de Carrillo), Camilo Zea, Santiago Montenegro y Diego Muñoz, repitentes elegidos por los fondos de pensiones.

En su día, la elección de Jorge Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica (ISA), el principal transportador energético del país, duró más de 10 horas a puerta cerrada durante las que la junta directiva de la empresa deliberó hasta el límite de las discusiones. Se reportaron roces entre el grupo de los cinco miembros que representaban al gobierno y los independientes que buscaban dilatar la elección.

Ahora, la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica (ISA) al concluir que su proceso de selección estuvo marcado por irregularidades que afectaron su validez. La sentencia de única instancia, informada este 27 de febrero, responde a una demanda que denunciaba el incumplimiento de requisitos y un procedimiento viciado presentada por el diputado de Antioquia Luis Peláez y el abogado Julio César Yepes.

El alto tribunal determinó que se introdujo una modificación sustancial en los criterios de evaluación cuando el proceso ya estaba avanzado, lo que permitió que Carrillo ascendiera en el listado de elegibles tras haber ocupado inicialmente los últimos lugares. El fallo señala una extralimitación de funciones por parte de la Junta Directiva al asumir tareas técnicas que correspondían legalmente al Comité de Talento Organizacional, y, al apartarse de los informes de la firma cazatalentos Korn Ferry sin justificación técnica sólida. Según el tribunal, estas acciones vulneraron los principios de transparencia, integridad y objetividad exigidos por la Constitución para entidades con participación estatal mayoritaria.

Aunque el Consejo de Estado reconoció que Carrillo sí cumplía con los 15 años de experiencia profesional requeridos, las fallas procedimentales fueron suficientes para invalidar su nombramiento. En consecuencia, el tribunal ordenó a ISA rehacer el proceso de selección basándose en el listado original de 13 aspirantes definidos en enero de 2024.

Esta decisión deja abierta la posibilidad de que los miembros de la junta directiva enfrenten procesos adicionales ante la Superintendencia de Sociedades. Carrillo fue gerente de EPM durante la alcaldía de Daniel Quintero. Aparte de sus 2 años y medio al frente de esa empresa, no había tenido experiencia demostrada en cargos públicos de alto nivel en el orden nacional, y algunas de las entradas en su hoja de vida han sido objeto de cuestionamientos.

