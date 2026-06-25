El Parque Solar en Neiva que estrena la primera licencia ambiental exprés, un empeño de la ministra Irene Vélez

La nueva modalidad recorta a la tercera parte el trámite, que ahora puede demorar solo 25 días hábilesen obtenerse, ya hay 33 proyectos haciendo cola

Un proyecto en el Huila se convierte en el primero en beneficiarse con la modalidad de licencia ambiental exprés bautizada por el gobierno comoLASolar (Licencia Ambiental Solar), un mecanismo autorizado mediante decreto y puesto en marcha por el ANLA en cabeza de la caleña Irene Velez, quien además tiene la responsabilidad, en calidad de encargada del Ministerio de Ambiente.

El gran cuello de botella en la construcción de parques fotovoltaico de energía solares ha sido el trámite de la licencia ambiental, lo que recuerda el dolor de cabeza en los proyectos de minería e hidrocarburos.

El Parque Solar DSE Neiva podrá abastecer el consumo del 13 % de los hablitades de la capital del Huil

Irene Velez como ministra de Minas, fue cónsul en Londres y regresó a ocupar la dirección de la ANLA (Agencia Nacional de Licencias Ambientales) y está encargada del Ministerio del Medio Ambiente

El parque solar promovido por la empresa DSE Neiva sur cuyo representante legal es Oscar Andrés Berrio, con capacidad para producir 19,9 MW, es el primero autorizado con LASolar y, además, un precedente para el desarrollo de energías renovables en Colombia.

Con dicha capacidad instalada, podría generar energía suficiente para abastecer el consumo anual de cerca de 19.000 hogares, algo así como el 13 % de los habitantes de Neiva.

Un ahorro de tiempo que vale oro

El punto clave es que es el primer proyecto solar tramitado bajo el decreto que creó LASolar, una norma para proyectos fotovoltaicos con capacidades entre 10 y 100 MW. La principal innovación de este esquema consiste en reducir significativamente los tiempos de evaluación ambiental.

Mientras el procedimiento tradicional podía tardar alrededor de 90 días hábiles, el nuevo modelo lo haría en 25 días hábiles, lo que resultaría muy útil para bajar la incertidumbre de los inversionistas y facilitar nuevas iniciativas renovables.

Cuál es el alcance del proyecto DSE Neiva

Antes de recibir la licencia, el parque DSE Neiva demostró que cumplía los criterios de inclusión. Entre ellos, la localización en áreas previamente intervenidas, limitaciones sobre afectación forestal, protección de cuerpos de agua y el cumplimiento de distancias mínimas respecto de otros desarrollos solares.

Con ese objetivo, instalarán aproximadamente 39.000 módulos fotovoltaicos, además de la infraestructura necesaria para conectar la energía producida a la red eléctrica. El proyecto incluye una línea de conexión de 34,5 kilovoltios, la construcción de 92 postes y más de 5 kilómetros de nueva infraestructura de transmisión, complementada con un tramo de red existente operado por la Electrificadora del Huila -ElectroHuila una empresa mixta controlada por el gobierno que nombró a Nika Cuéllar gerente, hija de Armando Cuéllar que fue el gerente de la campaña de Petro en el departamento.

Licencia lista en 30 días

De acuerdo con la ANLA, el Parque Solar DSE Neiva inició formalmente su trámite el 30 de marzo de 2026. Tras la revisión técnica, visitas de campo y solicitudes de información complementaria, la entidad concluyó que el proyecto cumplía con los requisitos ambientales.

El tiempo récord de la aprobación es una buena señal para el mercado energético ya que demuestra cómo el nuevo esquema regulatorio puede funcionar en la práctica y abre el camino para que otras empresas desarrollen proyectos solares en diferentes regiones del país. Desde la entrada en vigor del decreto, la ANLA ha recibido decenas de solicitudes de evaluación para acogerse al mecanismo LASolar, lo que evidencia el interés creciente del sector privado en las energías renovables.

En ese contexto, el Parque Solar DSE Neiva no solo será una nueva fuente de generación eléctrica para el Huila, sino también el proyecto que inaugura una etapa de mayor rapidez en el licenciamiento ambiental de la energía solar en Colombia, convirtiéndose en un referente para futuras inversiones en la transición energética.

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