- Ella es Aida Quilcue, la indígena que acompañará a Iván Cepeda como su vicepresidenta

La líder nasa del Cauca, elegida senadora en 2022 con 89 mil votos, será la fórmula de Cepeda, hoy primero en encuestas con 38 %, seguido por De la Espriella

Su equipo de trabajo denunció el secuestro de la senadora Aida Quilcue y sus escoltas luego de que encontraran su camioneta en la vía montañosa que conecta los municipios de Inzá y Totoró, en el oriente del Cauca. Era un trayecto que ella conocía bien, pero también uno cargado de recuerdos difíciles. En ese mismo corredor fue asesinado su esposo en 2008. Esta vez la preocupación volvió a aparecer cuando se perdió el contacto con su equipo de seguridad y comenzaron a circular alertas sobre un posible secuestro.

Durante varias horas no hubo noticias claras. La camioneta fue hallada en la vía sin sus ocupantes y el temor creció rápidamente entre las autoridades indígenas y organizaciones sociales del Cauca. La zona es conocida por la presencia de grupos armados tanto del ELN como disidencias de las Farc y parte del Clan del Golfo. También es una zona conocida por los riesgos que enfrentan quienes lideran procesos comunitarios. Cuatro horas después, la situación cambió. La presión ejercida por la guardia indígena de la región permitió que la congresista fuera liberada y pudiera continuar su camino. El episodio volvió a poner en evidencia las amenazas que rodean la vida de una de las voces más visibles del movimiento indígena en Colombia.

Ese nombre hoy está en el centro del escenario político nacional. Quilcué fue escogida como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda Castro, candidato del Pacto Histórico a la Presidencia en las elecciones del 31 de mayo de 2026. La campaña arranca con un panorama en el que Cepeda lidera la intención de voto de opinión con cerca del 38 %, mientras el abogado y candidato independiente Abelardo de la Espriella aparece en segundo lugar con alrededor del 22 %, según las encuestas más recientes.

La decisión de Cepeda de elegir a Quilcué busca reforzar el vínculo con los movimientos sociales y con las comunidades indígenas que han tenido una presencia cada vez más visible en la política nacional. Para quienes conocen su trayectoria, el salto a la contienda presidencial es la continuación de un camino que comenzó mucho antes de llegar al Congreso.

¿Quién es Aida Quilcue?

Aída Marina Quilcué Vivas nació el 2 de febrero de 1973 en Páez, en el departamento del Cauca. Pertenece al pueblo nasa y creció en el resguardo indígena Piçkwe Tha Fiw, en la región de Tierradentro. Su vida pública está ligada al proceso organizativo indígena que durante décadas ha impulsado la defensa del territorio, la autonomía y los derechos colectivos de estas comunidades.

Sus primeros pasos fueron en el trabajo comunitario. A comienzos de la década de 1990 se desempeñó como promotora de salud en la Asociación Indígena del Cauca, un rol que la llevó a recorrer veredas y resguardos atendiendo necesidades básicas de las comunidades. Esa experiencia la acercó a las organizaciones indígenas y a los procesos de liderazgo que se consolidaban en el suroccidente del país.

El terremoto y la avalancha que golpearon la región de Tierradentro en 1994 marcaron un punto de inflexión en su vida. La tragedia dejó decenas de muertos y miles de damnificados. Ante la limitada respuesta estatal, las comunidades indígenas reforzaron sus propias formas de organización. En ese contexto Quilcué asumió tareas como educadora comunitaria y comenzó a tener un papel más visible dentro del movimiento indígena.

Con el paso de los años fue ocupando responsabilidades cada vez mayores. En el año 2000 coordinó el programa de salud de la Asociación Indígena del Cauca y del Consejo Regional Indígena del Huila. Su liderazgo terminó consolidándose dentro del Consejo Regional Indígena del Cauca, una de las estructuras organizativas más influyentes del país.

Entre 2003 y 2009 fue elegida consejera mayor de esa organización, convirtiéndose en una de las principales voceras del movimiento indígena. Desde ese cargo participó en la organización de la Minga Indígena de 2008, una movilización masiva en la que miles de indígenas marcharon hacia Bogotá para reclamar garantías para sus territorios, denunciar el impacto del conflicto armado y exigir cumplimiento de los derechos reconocidos en la Constitución.

Ese mismo año ocurrió uno de los episodios más dolorosos de su vida. Su esposo, Edwin Legarda, fue asesinado por disparos de soldados en la misma carretera entre Inzá y Totoró. El caso fue reconocido posteriormente por el Estado como una violación de derechos humanos y Quilcué fue declarada víctima del conflicto armado. Desde entonces ha denunciado de forma constante la violencia que afecta a las comunidades indígenas del Cauca.

A pesar de las amenazas y de los atentados que han marcado su trayectoria, Quilcué siguió participando en espacios de representación. Fue delegada de organizaciones indígenas en procesos nacionales, trabajó en iniciativas de derechos humanos y participó en escenarios de discusión relacionados con la paz. Desde el movimiento indígena también aportó a las discusiones del capítulo étnico del acuerdo firmado con la antigua guerrilla de las FARC.

En 2021 su trayectoria fue reconocida con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, en la categoría Defensa a Toda una Vida. El galardón destacó su dedicación durante décadas a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas y a la defensa de sus territorios.

Un año después dio el salto al Congreso. En las elecciones legislativas de 2022 fue elegida senadora por la Circunscripción Especial Indígena con el aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS. Obtuvo cerca de 89 mil votos, suficientes para ocupar una de las curules reservadas para los pueblos originarios.

Su trabajo político sigue estando conectado con los procesos colectivos de los que proviene. Las decisiones que toma, según explica su entorno, responden a los mandatos de las autoridades indígenas que la respaldan y que ven en su presencia en el Congreso una forma de llevar sus demandas a la política nacional. Ahora su nombre aparece en una campaña presidencial que busca llegar a la Casa de Nariño en medio de un escenario electoral abierto. La fórmula con Iván Cepeda intenta sumar el respaldo de sectores sociales, organizaciones indígenas y movimientos progresistas.

