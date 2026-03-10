- Centavo Menos, uno de los antiguos edificios del Centro Histórico de Cartagena que está a punto de colapsar

Fue necesario desalojar la construcción de finales del siglo XIX algo que el alcalde Dumeck Turbay ordenó para evitar una tragedia por sus fallas estructurales

En el Centro Histórico de Cartagena, esquina de la calle Cochera del Gobernador con la calle Manuel Román y Picón se puede ver un edificio de estilo Republicano al que todos conocen como El Centavo Menos. El nombre viene de un cartel colgado afuera en el que puede leerse: “Almacén Centavo menos”.

Los visitantes pueden ver que la pintura blanca exterior se cae y se mezcla con los grises del pavimento. El daño no es solo externo, por dentro la infraestructura está en riesgo. Aunque El Centavo Menos se encuentra en un sitio turístico y patrimonial de Cartagena, hace bastantes años que no se le hace ningún mantenimiento a la fachada ni al interior.

Ahora, los funcionarios de la Secretaría del Interior del Distrito, hoy bajo las instrucciones de Bruno Hernández Ramos, ordenaron suspender cualquier actividad y desalojar de inmediato el lugar. El Centavo Menos se puede caer en cualquier momento.

La historia de un lugar icónico en Cartagena

En el lugar que ocupa hoy el edificio tuvo su casa quinta el señor Domingo Trucco Pérez hasta 1933, año en que Max Méndez adquirió el predio y le pidió al arquitecto Nicolás Samper que construyera un edificio de tipo republicano, algo muy solicitado en aquella época.

A comienzos del siglo XX, en Cartagena como en muchas otras partes de Colombia y Latinoamérica, el perfil de las construcciones simétricas, la decoración neoclásica y el uso de hierro forjado era muy apetecido. Con esa onda, Samper diseñó varios lugares icónicos como el Banco de Bolívar, hoy conocido como Biblioteca Bartolomé Calvo; la Puerta de Baloco, el Edificio Talleres y la Tipografía Mogollón, entre otros.

Para cuando se terminó el edificio, los registros señalaban como propietarios a los miembros de la familia Méndez. Por eso, durante años, los cartageneros lo conocieron como el Edificio Méndez. Durante algunos años el edificio disfrutó de fama y apogeo, hasta que Raúl Méndez, miembro de la familia, decidió vender algunas partes de la casa comercial a la señora Inés E. Toledano de Kellems, hija de un poderoso comerciante y quien se casaría luego con un norteamericano, el Dr. Jesse Randolph Kellems. Dado el gran espacio disponible en la edificación se hicieron divisiones y locales. En uno de ellos, se instaló la tienda el Centavo Menos.

Fue Randolph Kellems, hijo y heredero de Inés, quien decidió vender su parte del edificio al señor Israel de Jesús Moreno Andraus. En algún momento, los descendientes de los Méndez desaparecieron de los registros oficiales del lugar.

Moreno Andraus llegó a La Heroica tras haber recorrido medio país en su oficio de vendedor y se instaló en el edificio. Sin embargo, a causa del deterioro del lugar y los costos de poner el sitio en pie no fue hasta el año 2011 cuando decidió solicitar a la alcaldía de Cartagena los permisos necesarios para la intervención del inmueble.

El final del edificio

En los últimos años han funcionado en la primera planta una venta de artesanías y una venta de esmeraldas y aunque desde el año 2023 ya existían indicios de que debía intervenirse el edificio, fue hasta febrero de 2026 cuando el Juzgado Veinte Penal Municipal ordenó la evacuación inmediata del inmueble, debido a las fallas estructurales que amenazan la integridad de quienes trabajan allí y de quienes a diario pasan junto al edificio.

