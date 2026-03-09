- Estos son los 9 candidatos que junto a Cepeda y De la Espriella estarán en la pelea por la Presidencia de Colombia

Los 3 nuevos nombres que se suman al tarjetón son Paloma Valencia, Claudia López y Roy Barreras en el que también estarán Fajardo, Lizcano, Armitage y otros 4

En la mañana del 31 de mayo de 2026, cuando los colombianos reciban el tarjetón de la primera vuelta presidencial, encontrarán once nombres. Once trayectorias distintas, once historias políticas y personales que convergen en una misma aspiración: llegar a la Casa de Nariño y suceder al presidente Gustavo Petro. Si ningún candidato supera la mitad más uno de los votos, el país volverá a las urnas el 21 de junio para una segunda vuelta.

Durante semanas el tarjetón estuvo casi completo. Faltaban tres nombres que debían salir de consultas internas entre distintos sectores políticos. Finalmente, cuando terminó la jornada de este 8 de marzo se conocieron los nombres que faltaban: Claudia López, Paloma Valencia y Roy Barreras. Con ellos tres quedó definida la lista completa de aspirantes. En esa competencia sobresalen dos candidatos que hoy lideran las encuestas: Iván Cepeda, con cerca del 38 por ciento de intención de voto, y Abelardo de la Espriella, que ronda el 22 por ciento y se ha convertido en la principal figura entre los críticos del gobierno de Petro.

Iván Cepeda Castro llega a la campaña como el candidato del Pacto Histórico. Nació en Bogotá en 1962 y creció en una familia profundamente vinculada a la política de izquierda. Su padre fue Manuel Cepeda Vargas, senador de la Unión Patriótica asesinado en 1994 por agentes estatales en colaboración con paramilitares, un crimen por el cual el Estado colombiano reconoció responsabilidad. Su madre, Yira Castro, también fue dirigente comunista y concejal de Bogotá.

La trayectoria de Cepeda ha estado ligada durante décadas a la defensa de los derechos humanos y a la política institucional. Fue representante a la Cámara entre 2010 y 2014 y desde el 20 de julio de 2014 ocupa una curul en el Senado. En su primera elección como senador obtuvo más de 84 mil votos y en 2018 repitió elección con más de 77 mil. En marzo de ese mismo año reveló que padecía cáncer de colon en una fase temprana; fue operado y logró recuperarse. En el gobierno de Gustavo Petro participó como integrante del equipo negociador en los diálogos con el ELN y se convirtió en una de las figuras más cercanas a la estrategia de paz total.

El polémico abogado que se hizo fuerte candidato

El segundo nombre que aparece con más fuerza en las encuestas es el del abogado Abelardo de la Espriella. Nació en Bogotá el 31 de julio de 1978, aunque creció en Montería, Córdoba. Es hijo de Abelardo de la Espriella Juris y María Eugenia Otero. Desde joven mostró interés por los medios y el debate público: cuando tenía diez años participó en el programa Inquietudes Juveniles, del canal Telecaribe, y también intervino en la emisora de su colegio.

A los quince años se trasladó a Bogotá, donde estudió Derecho en la Universidad Sergio Arboleda. Durante un tiempo trabajó en la mesa de trabajo del periodista Juan Gossaín, experiencia que le permitió acercarse al mundo del periodismo y la discusión política. En 2002 fundó la firma De la Espriella Lawyers Enterprise Consultorías y Servicios Legales Especializados, de la que hoy es director general. Su bufete reúne abogados dedicados a distintas áreas del derecho, desde lo penal hasta lo ambiental y electoral. Su salto a la política se dio con una candidatura respaldada por firmas ciudadanas.

Junto a Cepeda y De la Espriella aparecerán otros nueve nombres

Mauricio Lizcano nació en Medellín el 12 de agosto de 1976, pero su vida la hizo en Cauca. Su historia política estuvo marcada por el secuestro de su padre, el excongresista Óscar Tulio Lizcano, quien fue retenido por las FARC durante nueve años y logró escapar en 2008. Ese episodio convirtió a Mauricio Lizcano en una figura pública cuando era joven y terminó moldeando su carrera política.

Lizcano fue elegido representante a la Cámara en 2006 y luego senador en 2010, cargo en el que fue reelegido en 2014. Entre 2016 y 2017 ocupó la presidencia del Senado. En el gobierno de Gustavo Petro fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia y más tarde ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para estas elecciones decidió competir sin pasar por consultas y se inscribió con el respaldo del grupo significativo de ciudadanos Firmes con Lizcano Colombianismo y con el apoyo del partido Alianza Social Independiente.

También aparece en el tarjetón Juan Fernando Cristo, un político que ha pasado por varios gobiernos y que conoce el funcionamiento del Estado desde distintos cargos. Fue ministro del Interior durante el gobierno de Juan Manuel Santos, viceministro de Relaciones Políticas en la administración de Andrés Pastrana y Alto Consejero Presidencial de Comunicaciones en el gobierno de Ernesto Samper. Tras su salida del Ministerio del Interior en el gobierno de Gustavo Petro decidió lanzar su candidatura presidencial, intentando ubicarse como una figura de acuerdos y distancia frente a los proyectos políticos de Petro y de Santos.

Exalcaldes que se lanzan a la pelea presidencial

El empresariado también tendrá representación en el tarjetón con Maurice Armitage. El exalcalde de Cali, que gobernó la ciudad entre 2016 y 2019, está vinculado al sector industrial. Fundó en 1987 la Siderúrgica de Occidente (SIDOC), empresa que hoy preside y que hace parte del Grupo Empresarial de Occidente. A través de ese conglomerado, junto con Cementos San Marcos y el Ingenio de Occidente, ha desarrollado proyectos industriales que generan miles de empleos en el suroccidente del país. Armitage inició estudios de Economía en la Universidad del Valle y de Derecho en la Universidad de San Buenaventura. Su candidatura presidencial fue lanzada en agosto de 2025.

Entre los aspirantes también está Clara López, una de las figuras históricas de la izquierda colombiana. Fue la primera candidata en inscribir formalmente su aspiración ante la Registraduría, el 31 de enero de 2026, con el aval del partido Esperanza Democrática, surgido de la reorganización del movimiento Esperanza, Paz y Libertad. López fue ministra de Trabajo entre 2016 y 2017 en el gobierno de Juan Manuel Santos. En 2014 ya había aspirado a la Presidencia por el Polo Democrático y ocupó el tercer lugar en esa elección. Cuatro años después intentó nuevamente llegar a la contienda presidencial por firmas, pero terminó retirando su candidatura para convertirse en fórmula vicepresidencial de Humberto de la Calle.

Otro de los candidatos es Sergio Fajardo, profesor universitario y matemático que ha construido su carrera política alrededor de propuestas centradas en educación y transparencia. Fue alcalde de Medellín entre 2004 y 2007, periodo en el que recibió reconocimiento nacional por la transformación urbana y social de la ciudad. Más adelante fue gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015, cuando impulsó el programa Antioquia la más Educada. A comienzos de los años 2000 había fundado en Medellín el movimiento cívico Compromiso Ciudadano, con el que inició su carrera política.

El tarjetón también incluye a Santiago Botero, un empresario que llega desde el mundo del emprendimiento y las finanzas. Nació en Medellín, estudió Ingeniería Agronómica en la Escuela Agrícola Panamericana en Honduras y cursó un MBA en el INCAE Business School en Costa Rica. Fundó varias empresas, entre ellas Pago Solution, enfocada en facilitar las compras por internet en América Latina, y Tropical Food, dedicada a la comercialización de productos agrícolas. En 2012 creó Finsocial, compañía de créditos por libranza y pensiones cuyas acciones fueron vendidas al Estado en 2021. Posteriormente fundó SBO Lab, una company builder que apoya emprendimientos de alto impacto. En 2026 logró que la Registraduría avalara las firmas necesarias para su candidatura independiente.

Los tres que ganaron las consultas

Entre los tres nombres que faltaban para completar el tarjetón está la exalcaldesa de Bogotá Claudia López. Nacida en la capital el 9 de marzo de 1970, creció en una familia de clase media encabezada por una madre maestra y fue la mayor de seis hermanos. Desde joven participó en movimientos estudiantiles y en el proceso de la Séptima Papeleta que impulsó la Asamblea Constituyente de 1991. Su victoria en la consulta fue amplia frente al profesor y exfuncionario de la Defensoría del Pueblo Leonardo Huerta.

En otra de las consultas el resultado sorprendió a muchos analistas. Aunque las encuestas señalaban como favorito al exalcalde de Medellín Daniel Quintero, la victoria terminó en manos de Roy Barreras. Su experiencia política y la estructura de apoyos que construyó durante años se impusieron frente al candidato que lideraba en los sondeos de opinión.

La tercera consulta tampoco dejó grandes dudas. La senadora Paloma Valencia ganó con claridad y se convirtió en la candidata presidencial del sector que representa al uribismo. Nació en Popayán en 1978, en una familia profundamente vinculada a la política y la academia. Es nieta del expresidente Guillermo León Valencia y bisnieta del poeta y político Guillermo Valencia. Por la rama materna es nieta de Mario Laserna Pinzón, fundador de la Universidad de los Andes, institución en la que ella estudió Derecho y Filosofía.

Valencia comenzó su carrera política en 2006 con una candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá, aunque no obtuvo curul. Su salto llegó en 2014 cuando fue elegida senadora en la lista del Centro Democrático, el movimiento fundado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Desde entonces ha sido reelegida y se ha consolidado como una de las voces más visibles de ese sector político.

Con esos once nombres definidos, la campaña presidencial entra en su fase decisiva. Las encuestas muestran una ventaja clara de Iván Cepeda y una consolidación de Abelardo de la Espriella como su principal competidor, pero el resultado final dependerá de lo que ocurra en las semanas previas a la votación. En un país acostumbrado a campañas intensas y cambios de última hora, el tarjetón ya está completo y la decisión queda ahora en manos de los votantes.

