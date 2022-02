El ciudadano del común se identifica con lo que él dice. Tal vez porque los otros candidatos no les infunden credibilidad en sus académicas propuestas

Por: REMBERTO QUINTERO ANAYA |

febrero 16, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2Orillas.

.Publicidad.

No procede de las ubérrimas tierras del Sinú, sino de las breñas agrestes santandereanas, tierra de gente pujante y de carácter franco o frentero, como dicen ahora.

Surgiendo en el escenario de la contienda política como un aspirante peculiar al solio presidencial, quien sin ninguna clase de tapujos le dice "al pan, pan y al vino, vino".

-Publicidad.-

Haciendo de sus actuaciones poco ortodoxas un estimulante de la misma, dejando la sensación en buena parte del electorado que busca algo diferente que se salga del molde paradigmático impuesto en los últimos lustros.

Que "ese es el hombre carajo". Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, se ha posesionado en las encuestas, encabezando el pelotón que persigue al escapado que lleva kilómetros de ventaja.

Publicidad.

En lo que él dice, pregona y obra, el hombre del común se encuentra identificado, tal vez porque los otros candidatos no les infunden credibilidad en sus académicas propuestas y su falta de coherencia entre lo que dicen y hacen.

Este candidato, a quienes algunos no le prestan atención ante la polarización existente, entra al cotarro político y se convierte en una ficha clave para tener en cuenta, dependiendo de los resultados de la primera vuelta.

Ojo al Cristo, que no es de palo, si el "que diga el presidente eterno" no logra los resultados deseados, la operación de candidatos variopintos jugara en favor del mas avispado.

Y ese es "Elemental, mi querido Rodolfo, elemental" que con su política informal ha cautivado a ciertas masas que no tienen voz pero si tienen voto en un país en donde se sufraga por circunstancias emocionales, lo que haría repensar a los de la derecha, centro y centroderecha que es mejor dejar los egos y las vanidades si no hay más alternativas, cediendo en sus pretensiones, adicionando la "mitad más uno" necesaria y potenciando al hombre que de pingo no tiene nada para evitar el desastre de que habla don Pachito Santos, sin pretender ser un pitoniso de poca monta.

¡Pero casos se han visto!