Elecciones regionales: comienzo del fin del petrismo

Aunque aún faltan dos meses para las elecciones para Alcaldías y Gobernaciones, ya hay varias cosas claras. Y una de ellas es que la idea que el petrismo tenía de usar estos comicios para consolidar su fuerza en las regiones no se va a materializar.

Por lo pronto, todo indica que las cuatro ciudades principales ciudades del país, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla no van a tener alcaldes cercanos al actual presidente.

En Bogotá lidera las encuestas Carlos Fernando Galán. Y si bien lo sigue de cerca Gustavo Bolívar es muy poco probable que este mediocre escritor y peor congresista se alce con el triunfo. Por la sencilla razón de que en la capital hay segunda vuelta y es mucho más probable que los votantes de los otros aspirantes que tienen un electorado fuerte, Daniel Oviedo, Diego Molano y Jorge Robledo, voten por Galán que por Bolívar.

Gracias a Dios porque para Bogotá sería una tragedia ser gobernado por alguien como Bolívar, quien no solo destila resentimiento sino que no conoce la ciudad y no tiene la menor experiencia en administración. No se le puede entregar el manejo de una ciudad que tiene un presupuesto de treinta billones a este Cantinflas de primera línea.

En Medellín, Federico Gutiérrez barre en todas las encuestas. Y es apenas natural. No solo por los méritos que tiene Fico sino por el desgaste que ha sufrido la Alcaldía de Daniel Quintero. Fico es un peso pesado de la política nacional e hizo una muy buen Alcaldía. Mientras que Quintero ha sido un gobernante polémico y de escasas ejecutorias, a pesar del cuantioso presupuesto con el que cuenta la capital antioqueña. Además, Juan Carlos Upegui, su ‘delfín’ no posee el incuestionable carisma que sí tiene el actual mandatario paisa.

El próximo alcalde de Cali, de no ocurrir nada raro, será Roberto el Chontico Ortiz. En la más reciente encuesta, realizada por Invamer, Ortiz triplica la intención de voto de su inmediato seguidor, Alejandro Eder. Ortiz es de talante conservador, con un gran sentido

social.

Los candidatos no son buenos ni malos en abstracto, lo son dependiendo del sitio que aspiran gobernar y de las circunstancias que vive ese sitio. En ese sentido, en la actual coyuntura que vive la capital del Valle, Ortiz parece tener el perfil que más le conviene a la ciudad: es una persona de origen popular, hecha a pulso y que ha constituido un emporio económico. Con lo cual tiene empatía tanto con los sectores populares como con los empresariales. Algunos miembros de la clase dirigente lo miran por encima del hombro porque no tiene masters ni PHD y porque no es dueño de una dicción sofisticada. Grave error. Una de las grandes virtudes que tiene el Chontico es, precisamente, que se parece al caleño promedio y por eso es bien visto en la gran masa de votantes.

Otro plus de Roberto Ortiz es la gran labor social que ha realizado con las chonticas.

Por fortuna, en esta ocasión, ninguno de los aspirantes genera los temores que causaba en los comicios pasados Jorge Iván Ospina, temores que resultaron totalmente fundados pues Ospina encabezó uno de los peores gobiernos que ha tenido la ciudad en su historia.

Alejandro Eder es una persona preparada y sensata, pero es muy difícil que los caleños elijan a alguien con un apellido tan pomposo. Y Diana Rojas es muy buena candidata, fue una valiente concejal y conoce la administración, pero creo que su momento aún no le ha llegado. Miyerlandi, que fue una buena secretaria de Salud, tiene el lastre de haber sido integrante del gabinete del actual alcalde. Y los caleños no quieren saber de nada que huela a Ospina. En fin, todos los caminos en Cali parecen conducir al Chontico.

Barranquilla es un caso aparte. Allá, con razón o sin ella, adoran a Alex Char. En la encuesta de Invamer, el 86 % de los consultados dijo que pensaba votar por él, porcentaje muy difícil de lograr en este tipo de estudios. Con la inminente elección de este miembro del clan Char, se dará continuidad a los programas que desde hace años se adelantan en Barranquilla con tan buenos resultados.

Queda claro que las cuatro grandes ciudades de Colombia, en donde viven alrededor de veinte millones de personas, serán gobernadas por personas que no comulgan con el actual Gobierno Nacional. Lo cual es otro golpe para las intenciones del petrismo de consolidarse como fuerza política.

Veremos a ver que implicaciones tendrá este nuevo mapa político para la gobernabilidad de estas ciudades y para los comicios presidenciales del 2026. Pero desde ya se puede pronosticar que va a ser muy difícil que el sucesor del actual presidente sea alguien afín a su proyecto político.