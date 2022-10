Elecciones en Brasil: lo que le sobra a Lula quele hace falta a Bolsonaro

Por: Aníbal Arévalo Rosero |

octubre 07, 2022

Definitivamente, las encuestas no aciertan cuando de elecciones se trata; y no fue diferente en las elecciones de Brasil: a Luiz Inácio Lula da Silva le daban una ventaja de 14 por ciento sobre Jair Bolsonaro; por lo tanto, se creía que Lula ganaría en primera vuelta, pero así no sucedió, la diferencia fue menor.

Los resultados electorales dieron para una segunda vuelta con una ventaja de cinco puntos porcentuales de Lula sobre Bolsonaro. Estas elecciones han concitado la atención internacional por la importancia que representa el Brasil en Latinoamérica, pero también porque se enfrentan dos líderes que pertenecen a posiciones muy opuestas.

Por una parte, tenemos a Luiz Inácio Lula da Silva, un obrero metalúrgico de origen humilde, sindicalista que se enfrentó a la dictadura de su país; tuvo varios intentos por llegar a la presidencia, pero de manera fallida. Fue presidente en dos oportunidades, de 2003 a 2010. Estuvo en la cárcel durante 580 días por una conspiración que le montaron por presunta corrupción en la estatal petrolera Petrobas.

La acusación que le montaron hizo que no fuera elegido para un nuevo periodo en las elecciones del 2018, a pesar de su popularidad lograda por el éxito obtenido durante los dos periodos en la presidencia. Un juez lo inhabilitó para participar en las elecciones; juez que se resultó vinculado con la campaña opositora.

A Lula se le reconoce haber posicionado a el Brasil como una potencia mundial y, con sus programas sociales, contribuyó a sacar de la pobreza a 30 millones de personas. En el plano internacional jugó un papel destacado en asuntos como el programa nuclear de Irán y la participación en los debates sobre el cambio climático. Un reto muy grande que tuvo dentro de su vida personal fue haber superado un cáncer de garganta por haber sido fumador por más de 40 años. Lula terminó su presidencia con el 80 por ciento de popularidad.

Por su parte, Jair Bolsonaro es un presidente de derecha con clara tendencia a generar beneficios para los sectores financiero y los empresarios más ricos del país. Su mandato se ha caracterizado por consentir la destrucción de uno de los mayores ecosistemas de mundo como es la selva del Amazonas, puesto que permitió que los ganaderos le prendieran fuego para arrasar con la selva para formar praderas que hagan viable la ganadería. Sus argumentos eran que quería que el Brasil se convierta en potencia mundial en la producción de carne.

Durante varios meses permitió que la serva amazónica arda sin que nadie hiciera algo para extinguir el fuego que quemaba la fábrica de oxigeno del mundo y que contribuye a mantener la mayor biodiversidad.

Bolsonaro dio un retroceso democrático al hacer unas campañas faltas de transparencia y buscar ganar de manera manipuladora. Se rodeó de los grupos evangélicos que manipularon a sus seguidores para obtener el favor en el voto; manipuló las redes sociales difamando la imagen de Lula, empleo publicidad engañosa en los medios de comunicación y es el responsable del carcelazo de Lula para impedir que llegue a la presidencia.

En este momento con la segunda vuelta o balotaje, que se va llevar a cabo el 30 de octubre, la situación se radicaliza y las campañas entre los dos candidatos se vuelven más fuertes, con fakes news y una polarización tan grande que el Brasil estará dividido en dos.

Lula da Silva cuenta con el favor de los negros, los sectores populares, campesinos, los trabajadores, los grupos ambientalistas, el sindicalismo y más de la mitad del país, correspondiente a la parte norte que votó por él en la primera vuelta.

De ganar Lula, se convierte en el gran líder latinoamericano, quizá ganándole la posición a Gustavo Petro, puesto que Brasil tiene una mayor connotación en el mundo y por mayor recorrido de Lula. Ya son varios países en Latinoamérica que tienen gobiernos de izquierda: México, Nicaragua, Honduras, Cuba, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, chile, Argentina y, posiblemente, Brasil que se convertiría en el líder del bloque latinoamericano de gobiernos alternativos.

