Luis Fernando Montoya quedó en las páginas doradas del fútbol colombiano después de lograr la hazaña de la Copa Libertadores del año 2004 con el Once Caldas. El técnico dirigía un equipo que venía de quedar campeón de Colombia en el apertura 2003 y que esperaba hacer un buen papel en torneos internacionales. Nadie esperaba que el blanco blanco se alzara como el mejor de América esa temporada; pero lo logró y le ganó a nada mas y nada menos que al Boca de Bianchi.

Lastimosamente, la felicidad de Luis Fernando Montoya se vio truncada varios meses después debido a un robo que lo dejó cuadripléjico, y debido a que no podía continuar realizando su profesión como Director Técnico, se tuvo que alejar de las canchas y el Once Caldas se comprometió a pagarle un dinero para finalizar su vínculo con el club en el año 2006.

Pues resulta que hasta el día de hoy, el club de Manizales no le ha dado el monto acordado en dicha época, y según lo contó el mismo Luis Fernando Montoya, lo mas probable es que no se lo paguen mientras esté vivo, puesto que según el Once Caldas, dicha deuda la pueden cobrar hasta sus bisnietos, es decir, los hijos de los hijos de su hijo.

"No es tanto que yo me muera, sino que quién sabe si los hijos de mi hijo cobrarán eso": Luis Fernando Montoya, en @lapatriacom, denuncia incumplimientos de Once Caldas 👉 https://t.co/4e6RziqpNB pic.twitter.com/LHk8GRU3Tu — Nuestros Deportes (@nuestrosdporte2) September 30, 2022

El dinero que tenía que pagar el Once Caldas, según La Patria, correspondía al salario que devenía el técnico mientras estuvo dirigiendo el equipo; y también gastos de representación, premios y bonificaciones. Todo sumaba más de 15 millones de pesos; pero ambas partes llegaron a un acuerdo en el que el club se hacia responsable de los estudios universitarios del hijo de Montoya y de un salario por $3.500.000 por dos años, además de realizar un partido benéfico en el que lo recaudado iba a ser destinado a Luis Fernando.

El mismo medio se comunicó con las directivas del Once Caldas para obtener alguna respuesta; pero no dieron ninguna declaración. Ahora, habrá que esperar si el equipo le paga a Luis Fernando Montoya su plata lo mas pronto posible o, si como dijo él, dicha deuda la terminarán cobrando sus bisnietos.