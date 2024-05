Cómo un par de estudiantes de colegio inventó Don Tetto, la banda que hizo historia en el rock colombiano

.Publicidad.

Aunque el colegio siempre hay algún adolescente que sueña con ser un rockstar, en 2003, el año de nacimiento de la agrupación Don Tetto, este fenómeno era mucho más frecuente que ahora. Las bandas de rock podían sonar en radios comerciales no especializadas en este género, los jóvenes preferían los sonidos alternativos a la música urbana y teníamos el canal de música más grande del mundo llamado MTV. Bendito MTV.

Cuando todavía faltaban dos años para el nacimiento de YouTube, MTV (y en menor medida Play TV, de Canal 13) era uno de los pocos espacios donde se podían ver videos musicales. De acuerdo al bajista Jaime Valderrama, a los integrantes de Don Tetto no sólo les gustaba el rock, sino que les fascinaba ver cómo los músicos vivían su sueño y también se volvían amigos en el proceso.

También era la época en que el canal comenzaba a prestarle más atención a la escena del rock colombiano y artistas independientes como Pornomotora, Superlitio o Sonorama podían ver cómo sus nuevos videos aparecían dentro de la programación del canal.

Don Tetto se formó en un colegio, entre pupitres rayados, como bien apunta en un artículo el periodista Andrés Angulo Linares, y sin saber que se convertirían en la banda más famosa del punk nacional, en una de las más importantes del rock colombiano. La única que logra vender más de 10.000 boletas a un grupo de fanáticos que los aman tanto por sus baladas rompecorazones, como por las canciones de rock que les ayudaron a sobrevivir la adolescencia y que, para muchos, fueron el primer acercamiento a este tipo de sonidos.

Porque el punk es ese género del rock que habla de la rebeldía, de la juventud, de crecer y aunque Don Tetto sea mucho más cercana a Blink 182 o al resto del punk de california que a La Pestilencia o los Sex Pistols, en los últimos veinte años han encontrado un montón de chicos tanto adolescentes, como no adolescentes, que hicieron de canciones como “No digas lo siento” o “Ha vuelto a suceder” la banda sonora de sus complicadas vidas.

No es casual que la canción de otro artista más famosa que hacen los Tettos, sea “Auto rojo” de Vilma Palma. Otra agrupación con la que nos hemos identificado tanto los millenials, como los centennials.

Millenials y centennials, de diferentes partes del continente, que han conectado con las letras de Don Tetto, porque sienten que hablan de sus realidades. No sólo la rompen en Colombia, sino que también se han presentado en países como Estados Unidos, Puerto Rico, México y Perú.

El concurso de Radioacktiva que le dio el primer impulso a Don Tetto

Para entender a Don Tetto es fundamental mencionar algunas bandas de punk californiano, que entonces eran de nicho, y de las que era imposible pensar que serían influencia para una de las agrupaciones de rock más grandes de Colombia: No Use For A Name, MXPX, Blink 182 (la más famosa de ese parche) o Millencolin, aunque esta última sea europea.

Probablemente, varias de las anteriores, estuvieron entre las que inspiraron a Diego Pulecio, a Carlos Leongómez y a Alberto Marenco, Juan Baratto –estos dos últimos, integrantes de la primera etapa de la banda– para metérsela toda al proyecto al que pronto llegarían Jaime Valderrama y Jaime Medina. Para así, conformar la que ahora se menciona en redes como la primera formación oficial de Don Tetto.

Pero según explica Valderrama, Don Tetto no sólo suena al rock internacional (donde también entran agrupaciones como Metallica, Kings Of Leon o Slipknot) que los educó en sus comienzos, sino también a las canciones de salsa o merengue que escuchaban con sus padres.

Con la nueva formación fue que meses más tarde entraron a un concurso de la emisora Radioacktiva, donde entre 300 bandas, lograron destacarse entre 12 finalistas. Tres años más tarde, sin haber lanzado todavía su primer disco, se presentaron en Rock Al Parque 2006, a las cuatro de la tarde y ante 60.000 personas.

Es cierto que el festival de rock más grande de Colombia es gratuito, pero también que no cualquier agrupación reúne tanta gente a esa hora. Por si fuera poco, tocaron después de División Minúscula, una exitosa agrupación que venía presentando su disco Defecto perfecto con canciones como “Sismo”, que sonaban todo el día en el canal MTV.

Tan sólo un año más tarde lanzaron su disco debut Lo que no sabías, producido por el quindiano Jorge Holguín (Pyngwi), quien entonces se estaba convirtiendo en uno de los productores de rock más reconocidos de la escena colombiana y comenzaba a destacarse por el estilo auténtico que les imprimía a las bandas con las que trabajaba, entre ellas The Black Cat Bone, El Sie7e o The Mills.

Con él, los Don Tetto presentaron un álbum del que se recuerdan clásicos como “Ha vuelto a suceder”, “Fallido intento” y “Adicto al dolor” (Lágrimas).

También comenzaron a definir un sonido que se profundizaría con su segundo disco Miénteme prométeme, también producido por Pyngwi, que tiene el éxito con más números en Spotify llamado “No digas lo siento” y otras recordadas canciones como “Mi error” o “Niñas malas”, que fue incluida en la banda sonora de una famosa serie adolescente de la época, también emitida por MTV.

Ese sonido que han mantenido por tantos años es, para ellos, es la razón de su éxito. Perseguir tendencias puede ser válido, pero los Don Tetto creen que también puede ser una receta para el desastre y que cuando se va el sonido, se van los fans.

El otro sueño de hacer rentable vivir de la música y el nacimiento del festival Día de Rock

Don Tetto ha tenido dos nominaciones al Latin Grammy, tres premios de la cadena latina de MTV y dos más en la premiación europea del canal, ocho premios Shock, 4 premios nuestra tierra y un premio de Nickelodeon, el canal infantil por excelencia, que ganaron en 2015. Lo que ayuda a entender que Don Tetto no sólo piensa en su público del momento, sino en los peques que podrían acompañarlos en el futuro.

Pero, aun así, vivir del rock siendo sudamericano es realmente una proeza y es posible que esta sea la razón por la que la banda inventó desde hace varios años su propio festival Día de Rock, que les ha funcionado tanto para generar ingresos, como para mantenerse vigentes en el rock o convertirse en plataforma para otras bandas colombianas o para talentos emergentes.

Además, según explica Valderrama tienen sus propias salas de ensayo en el norte de Bogotá y atienden distintos tipos de negocios con clientes u otras bandas independientes.

También tienen sus propias profesiones que han intentado impulsar a la par de la banda: Diego Pulecio es principalmente músico, pero Carlos Leongómez se graduó de ingeniero, Jaime Medina trabaja como arquitecto y Jaime Valderrama es administrador de negocios internacionales.

En los últimos años, han tenido altibajos, como toda banda de rock independiente, pero el haber sido claros sobre cuáles son los momentos en los que se debe parar, les ha ayudado a crecer como músicos y como personas.

Así que cuando sus fanáticos menos lo esperan, Don Tetto anuncia algún show en algún lugar del continente o un nuevo disco; como ocurrió cuando en 2022 lanzaron su Castillos de arena o en 2023 su concierto acústico en vivo. Ese es otro detalle a tener en cuenta, Don Tetto tiene tres discos en vivo que son auténticas reliquias inconseguibles si un fan de la nueva ola los quiere comprar.

Don Tetto es una banda que agota conciertos, agota discos y, como consecuencia, también se agota; pero sólo por un rato. Tienen claro que pueden vivir de la música y van por veinte años más en su trayectoria.

También saben que, aunque no son esclavos de los números, con canciones como "Entre el norte y el sur", que en tiempos post-pandémicos –y cada vez más adversos para el rock– supera el millón de reproducciones (Spotify), sus fanáticos siempre estarán firmes para que la sigan toteando. O Tetteando.