El uribismo latente del presidente de Fedetranscarga, el hombre que tiene paralizado al país

.Publicidad.

El 3 de junio del 2021, en pleno estallido social, las imágenes de un señor de 73 quien iba en su flamante Porshe, intentó echarles el carro por encima a un grupo de manifestantes que se encontraba apostado en el antiguo monumento a los Héroes, y terminó incluso atropellando a una de ellas. Este hombre resultó siendo el papá de Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, el gremio que tiene paralizado al país por el alza del ACPM, decisión que se tomó después de que el gobierno no pudiera cercar un hueco fiscal de 50 billones de pesos.

En ese momento los manifestantes reaccionaron atacando el auto de alta gamma con piedras. Vicky Dávila, en ese momento, salió a entrevistar a Cárdenas quien dio la cara por su papá.

..Publicidad..

Lejos de una disculpas lo que dijo el empresario es que ellos trabajaron muy duro para comprarse ese carro “Por favor, no envidiemos lo de los demás, no sé si poner denuncias” Afirmó, ya que después del incidente recibió una catarata de amenazas. Henry Cárdenas resumió que todo lo que sucedió con su papá tuvo que ver con “el odio que sienten los jóvenes por los ricos”. En su discurso quedaba claro lo que pensaba el presidente de Fedetranscarga: los que salían a protestar eran unos resentidos.

...Publicidad...

Cárdenas después explicaría que el mal genio de su papá se debía a que acababa de recibir unos exámenes médicos donde le notificaban una mala noticia. Se empezó a conocer quienes eran los Cárdenas, una familia que había dedicado buena parte de su vida al transporte de carga. Desde el 2016 Henry Cárdena está al frente de Fedetranscarga.

....Publicidad....

En ese momento tuvo mucha exposición mediática y tuvo que salir a su defender a su padre en estos términos: "Este incidente ha hecho que en las redes sociales me califiquen a mi de paraco, de traqueto, cuando mi papá ha trabajado toda la vida muy duro para tener todo lo que tiene. Se ha esforzado para generar empleo en Colombia". En ese momento el presidente de Fedetranscarga pedía que se le asegurara al ciudadano colombiano la garantía para movilizarse. Tres años después, paradójicamente, él lidera el paro camionero que tiene paralizado al centro del país.

La relaciones de Fedetranscarga con el uribismo y la derecha son mejores que buenas. Ellos han patrocinado varios eventos en donde han hablado Vicky Dávila, Álvaro Uribe Vélez, María Fernanda Cabal y su amigo Iván Duque. El 24 de junio del 2020 el propio presidente Iván Duque celebró públicamente el cuarto aniversario de Fedetranscarga con estas emotivas palabras: “Celebro junto a la Federación de Empresarios del Transporte de Carga su aniversario número cuatro.

Muchas felicitaciones a todo el equipo detrás de Federanscarga que defiende los intereses de un sector que conecta y dinamiza a Colombia y que representa a tantos transportadores que, aun medio de una geografía compleja, ayudan a construir un mejor país”. El evento contó en su momento con la quien era entonces ministra de transporte Ana María Orozco.

En redes sociales Cárdenas estaba indignado por la protesta social, incluso en alguno de sus trinos publicó esta clara incitación a la violencia durante el estallido social: “Imposible no creer que toca declarar el estado de conmoción en Cali después de lo que pasó hoy, que tenemos que esperar a que lleguen a Bogotá? Nos tocó armarnos a todos los bogotanos.

Fedetranscarga lidera el paro camionero y fue el responsable que cientos de miles de bogotanos que viven en Soacha hayan llegado el pasado 3 de agosto a sus casas a pie después de caminar kilómetros. Este 3 de septiembre funcionarios del gobierno Petro intentaron hablar con miembros de Fedetranscarga, incluso se habló de congelar el aumento al ACPM pero fue completamente imposible llegar a un acuerdo.

Ante Caracol televisión Cárdenas aseguró que mantiene la protesta: "No hay acuerdo porque las bases no aceptaron la propuesta que hizo la ministra de Transporte. La propuesta es mantener el alza que se tuvo el día 31 de agosto y suspender las siguientes alzas hasta no tener unas mesas de trabajo con las mesas camioneras de Colombia. Las bases camioneras aquí arriba han decidido seguir en el paro".

Resulta raro el contraste, hace tres años, cuando se salió a las calles a protestar contra la reforma tributaria de Alberto Carrasquilla, entonces ministro de Hacienda de Duque y contra la brutalidad policial, la familia Cárdenas incluso salía a las calles con autos de alta gamma a provocar a manifestantes e incluso incitaban a que se armaran en Bogotá para detener a la masa que protestaba. Hoy se convierte en el más intransigente de los protestantes. Una protesta que le está costando miles de millones de pesos al Estado y que está afectando a cientos de miles de trabajadores.

Publicado originalmente en: Pares

También le puede interesar: ¿Por qué el alcalde Carlos Fernando Galán le da la espalda al paro de camioneros?