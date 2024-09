Paro de camioneros e idiosincrasia colombiana

No vemos acciones para contrarrestar los abusos que están causando los transportadores con sus protestas, a las que tienen derecho, pero no a perjudicar a los demás

Por: Fernando Ruiz R

septiembre 04, 2024

El paro de los camioneros es un gran ejemplo de lo difícil que es solucionar nuestros problemas crónicos. El subsidio al combustible diesel, desde hace años ha ocasionado un gran déficit en las finanzas del país. Como es una medida tan impopular los gobiernos anteriores al gobierno de Petro, nunca tomaron la decisión de solucionar el problema, sino que lo dejaron para el siguiente gobierno y así y así por décadas, hasta que como todos nuestros problemas, se convirtió en crónico y casi imposible de solucionar.

El gobierno tiene razón en tomar la medida de aumentar el precio del galón, como lo ha venido haciendo hasta acabar con este subsidio, que desangra el erario público y los transportadores que son los más afectados con la medida por supuesto protestan, pero al estilo colombiano, haciendo bloqueos, que perjudican a todo el mundo, sin importarles el perjuicio que pueden causar a la gente, no les importa perjudicar a los niños de los colegios, a personas enfermas, que tienen que recibir atención médica, a los miles de trabajadores que tienen que llegar a sus trabajos, etc, es que esa es la demostración de los valores nuestros, el individualismo y el egoísmo, plenos, la suerte de los demás no nos importa solo la nuestra. Bueno y ¿qué hacen las autoridades locales y nacionales? No hemos visto ninguna acción hasta ahora, para contrarrestar estos abusos que están causando los transportadores con sus protestas, a las que tienen derecho, pero no perjudicar a los demás, como lo están haciendo.