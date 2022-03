"El único candidato que respeto es Alejandro Gaviria" otro coqueteo de Petro al partido liberal

.Publicidad.

Los cercanos a Petro coinciden en dos cosas, su habilidad política, su inteligencia y, sobre todo, su arrogancia. Si le cuesta trabajo hablar bien de sus amigos, con sus contradictores puede ser implacable. Por eso sorprendió que, durante la conversación que sostuvo con Julio Sánchez Cristo y su equipo de la W Radio, afirmó que al único candidato que respeta intelectualmente es a Alejandro Gaviria. Su afirmación hay que verla con lupa.

Esto no es algo genuino sino que brota del interés del candidato de captar votos liberales. Por eso Petro es capaz no sólo de sostener alianzas con el ex ministro de salud de Juan Manuel Santos sino que también estableció puentes con pastores evangélicos y con políticos de peso y tradición como el expresidente César Gaviria.

