El truco de la producción de RCN para ver todo lo que pasa en La Casa de los Famosos; nada se les escapa

Por medio de su Instagram, el canal mostró cómo es que no dejan escapar un solo detalle de lo que pasa en el reality. Hay muchas cámaras fuera de la casa

En Colombia se han hecho muy populares los realities enfocados en convivencia y superar pruebas y demás para llegar a la final. Un claro ejemplo es el Desafío y recientemente Survivor: La isla de los famosos. Pero ahora ha llegado el popular formato La Casa de los Famosos a Colombia de la mano del Canal RCN y Vix. Este reality se ha hecho muy popular en el exterior y acá buscan replicar ese mismo éxito. Y es que, todo lo que sucede en el programa es grabado constantemente y ningún detalle se les escapa. Si bien se puede ver que dentro del lugar donde viven todos hay algunas cámaras robóticas con movimiento, estas no son las únicas.

'Carmelo' mostró como RCN graba todo lo que sucede en La Casa de los Famosos, por fuera

Cuando sintonizamos el Canal RCN o Vix sabemos que hay algunas cámaras internas que graban lo que sucede. Sin embargo, estos no son los únicos puntos de grabación que tiene La Casa de los Famosos. El encargado de mostrar cómo es que se graba todo alrededor de la casa fue 'Carmelo' el host digital del reality. Curiosamente, para empezar el recorrido debe colocarse un traje negro, seguramente para que no se vea nada en su reflejo. Ahora bien, este personaje recorrió los pasillos que rodean el exterior del set en el que se graba el reality. Todo es oscuro y las paredes son pintadas de color negro.

La Casa de los Famosos de RCN y Vix por fuera

En estos puntos están ubicadas varias cámaras grabando todo lo que ocurre en el reality y capturando lo que no cubren las cámaras internas. Es decir que están atentos a absolutamente todo y no dejan escapar nada, constantemente están filmando. Claro que los participantes de La Casa de los Famosos no son conscientes de esto. Internamente se puede apreciar cómo cada uno de estos puntos es una especie de espejo. Algo así como en las películas cuando interrogan a alguien y detrás del espejo hay más policías.

Si bien el programa del Canal RCN y Vix ha recibido una que otra crítica por su producción, realmente el trabajo detrás del reality es gigante. El solo ver el detalle que tienen con las grabaciones muestra el esfuerzo que se ha hecho para que todo salga de la mejor manera.

