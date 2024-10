El tributo a Michael Jackson que podrá disfrutar con toda su familia

'This Is Michael' se presentará en Bogotá y Medellín, prometiendo incluir los mayores éxitos del Rey del Pop. Las entradas comienzan en 100.000

Entre el 14 y el 16 de octubre, Manizales, Medellín y Bogotá podrán ver un espectacular homenaje al Rey del Pop, que será presentado por cantantes, bailarines y músicos. En Bogotá, el evento está programado para realizarse en el Centro Social de Agentes y Patrulleros (Carrera 68 con Calle 26, junto a compensar).

Con más de una decena de artistas en tarima, el espectáculo que habría sido avalado por la propia familia Jackson incluiría canciones como "Thriller", "Billie Jean", "You Are Not Alone" o "Smooth Criminal" y otras que hacen parte del extenso repertorio de éxitos del fallecido Rey del Pop.

Michael Jackson murió en 2009 a los 50 años, luego haber sufrido una intoxicación con medicamentos como el propofol y la benzodiazepina en su casa de Bal-Air, California, donde residía. Quince años después de su muerte, su legado está más vivo que nunca.

Las entradas están disponibles en MiTaquilla y tienen localidades que van entre los 100.000 y 350.000 pesos colombianos. El show incluye servicio de la tiquetera y es apto tanto para niños como para adultos, sin limite de edad.

El espectáculo que se ha presentado en más de 10 ciudades alrededor del mundo, promete emocionar a los asistentes que una presentación de alta calidad con las canciones más famosas de Michael Jackson y un espectáculo de luces, sonido y coreografía capaz de cautivar incluso a los más pequeños.

